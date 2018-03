Льоб си припомни тръпката на WRC и докосва върха на рали Мексико

Пилотът на Hyundai Дани Сордо изгуби голяма част от преднината си във втората порция етапи от първия ден на рали Мексико. В третия кръг от сезон 2018 в Световния рали шампионат Сордо вече води само с 7.5 секунди спрямо завърналия се деветкратен шампион Себастиан Льоб от екипа на Citroen.

Французинът спечели две етапни победи в драматичния следобед и се доближи до върха. За него това бяха и първите етапни успеха от рали Монте Карло през 2015 година. Благодарение на безпогрешното си представяне в края на деня той изпревари в общата подредба съотборника си Крис Мийк, който се завъртя на два пъти, както и пилота на Toyota От Танак. Именно следобед бе истинският тест за човек и машина като част от лидерските екипи се натъкнаха на сериозни спънки.

Елфин Еванс с Ford се оттегли от рали Мексико след като навигаторът му получи сътресение на мозъка след катастрофа. Въпреки че се превъртя няколко пъти, автомобилът бе в състояние да продължи състезанието, но екипът се отказа от съображения за сигурност.

Високите температури наложиха промени в настройките на двигателите на Toyota след престоя им в сервиза на обяд и вследствие на това изгубиха мощност. Яри-Мати Латвала и Есапека Лапи приключиха рано работата си вчера заради технически проблеми без да завършат деня, но Латвала ще се завърне за съботната фаза.

Unfortunately car #7 Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila had to stop for today, alternator failure. Will restart tomorrow. @JariMattiWRC @OfficialWRC