Зимни спортове 32-ра победа в Световната купа за Домрачова 09 март 2018 | 20:33 - Обновена 0 0 0 0 0

it's been a women's sprint to remember, with a lot of pathos and such an undecided final table until the end, here in #KON18 You can rewatch it (and it's worth it!) on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/3pocPQ5TuG — IBU World Cup (@IBU_WC) March 9, 2018

Третото място е за италианката Лиза Витоци (Италия), която също имаше една пропусната мишена, но изостана на 5.5 секунди. Иначе тя дойде на това състезание като 6-а от Олимпийските игри в Пьонгчанг. Олимпийската шампионка в тази дисциплина Лаура Далмайер (Германия) се нареди на 5-о място в днешния старт с една грешка и изоставане от 19.4 секунди. В подреждането за Световната купа е 4-а с 530 точки.

"I'm happy that I pushed myself until the end of the race" - @DaryaDomracheva #KON18 pic.twitter.com/9iyEVkVFnC — IBU World Cup (@IBU_WC) March 9, 2018

Лидерката в Световната купа- финландката Каиса Мякярайнен се нареди на 10-о място с две грешки и на 34.4 секунди.



Българките бяха част от втората група, а най-добре се представи Даниела Кадева, която остана 60-а с една грешка и изоставане от 2:13.4 минути. Емилия Йорданова се нареди на 67-о място с един пропуск при първите стрелби и изоставане от 2:22.9 минути. Третата наша представителка Десислава Стоянова не стартира.

So many happy faces on the top 6 of #KON18 women's sprint during the flower ceremony. Share their emotion by watching it on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/YnnLGvFf9f — IBU World Cup (@IBU_WC) March 9, 2018

Мякярайнен води в генералното класиране с 623 точки, пред Анастадия Кузмина (Словакия) с 588 и Доротея Вирер (Италия) с 548. С днешната победа Домрачьова е на 5-о място в генералното класиране и актив от 496 точки. 8 years after her last win on this track, @DaryaDomracheva is successful again in #KON18, Hildebrand 2nd.

