Райконен с най-добро време през последния ден от тестовете

Пилотът на Ферари Кими Райконен направи най-бързата обиколка на пистата "Каталуния" в Испания през последния ден от предсезонните тестове. В последните минути от сесията Макларън и Рено се опитаха да подобрят времето на финландеца, но в крайна сметка първото място остана за Ледения.

Кими записа силната си обиколка още сутринта с комплект Пирели хиперсофт, а Фернандо Алонсо с Макларън остана втори на половин секунда изоставане. Испанецът не направи обиколка за време през първата половина от деня и прекара доста часове в гаража заради проблем с турбото, който в крайна сметка доведе до смяна на двигателя Рено. Следобеда Алонсо излезе и опита да навакса изпуснатото, но така и не можа да направи повече от 93 обиколки.

@@@

Заводският отбор на Рено също имаше трудности - сутринта в колата на Карлос Сайнц имаше проблем със скоростната кутия, и след като го оправиха, от отбора решиха Сайнц да остане и следобеда, отнемайки от времето, предназначено за съотборника му Нико Хюлкенберг. Сайнц излезе на пистата с гуми хиперсофт и записа трето най-добро време, с 0.871 секунди по-слабо от това на лидера Райконен.

Уилямс също направиха промени в графика си - Роберт Кубица отстъпи мястото си на Ланс Строл и Сергей Сироткин, за които днес бе последен шанс да навъртят малко километри преди старта на сезона.

Денят бе най-продуктивен за Мерцедес. Люис Хамилтън и Валтери Ботас си поделиха времето в колата и направиха общо 201 обиколки, фокусирайки се върху работата с твърдите гуми, а не върху рекордни времена.

Сега отборите ще имат близо две седмици да анализират натрупаната информация по време на двата теста и да преценят какви промени трябва да направят по болидите си преди старта на сезона, който ще се даде на 25 март в Австралия.

Ever-decreasing lap times, ever-increasing lap counts



Our eighth and final classification from #F1Testing pic.twitter.com/tXwMy4xQVA