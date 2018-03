McLaren загатнаха за новия GT модел, по-бърз от болида във Ф1

Няколко месеца след като видяхме емблематичния McLaren Senna , автомобилната компания загатва за нещо ново. Дали заради проблемите си във Формула 1 в последно време или не, бъдещият триместен Hyper-GT модел гради името си върху това, че ще бъде по-бърз от болидите във Формула 1. Днес британците ни показаха как в общи линии ще изглежда новото им творение и само шепа детайли около него.

Максималната скорост ще бъде над 390 км/ч, екземлярите само 106 – точно толкова, колкото са създадените Ф1 болиди от Макларън в цялата им история, а цената – със седем цифри – 1.8 млн. евро заедно с данъците. Работното му име е BP23, а за официалното ще трябва да почакаме няколко месеца.

McLaren Automotive today confirms that its forthcoming new ‘Hyper-GT ‘, codenamed #BP23, will achieve the highest top speed of any McLaren yet with the capability to exceed the 243mph peak speed of the legendary McLaren F1 road car. pic.twitter.com/rePHJkLCVJ