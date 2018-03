Водни спортове Легендата Мик Фанинг е готов за сбогуването 09 март 2018 | 17:31 - Обновена 0 0 0 1 0



“Някои дни си мислиш, че си се справил и си повален толкова бързо. Да се бориш с майката природа ден след ден е нещо наистина невероятно и нещо, което те държи здраво стъпил на земята. Когато сърфираш, се концентрираш върху себе си. Няма значение в какво настроение си, когато влизаш в океана, защото след това винаги си щастлив”, казва Фанинг.



36-годишният австралиец обясни, че се отказва, защото е загубил мотивация да се състезава. Кариерата на сърфиста е впечатляваща. Той е карал по вълните из цял свят - от Фиджи и Южна Африка до Австралия, но освен това удари с юмрук акула, преодоля лична трагедия и се справи с тежки контузии.



“Загубих стремежа и решителността, споделя Мик. - Все още обичам да сърфирам, обичам всичко свързано с него, но вече не мога да го правя през цялата година. Чувствам, че за мен има нещо повече в други части на живота, така че ще преследвам тези мечти.”



Въпреки че има множество победи - 22 триумфа, Фанинг, който бе познат из цяла Австралия и в сърфинг общността, но стана известен на целия свят през 2015 г., когато се пребори с акула в Южна Африка. Акулата обикаляше около сърфа му, но той успя да я удари и след това да напусне мястото с плуване.



Последното състезание, на което Мик ще участва, ще е в края на месеца в Белс Бийч, Австралия. Това може да не е последният път, в който той се качва на сърфа, но може да е последният път, в който няма други в океана пред него. “Да можеш да гребеш, когато около теб няма никой друг при невероятни вълни е фантастично. Надявам се, че ще мога да намеря места с по-малко хора”, казва сърфистът.



Както сърфа му, той е преживявал доста тежки моменти - губи двамата си братя и се разделя с жена си. Казва, че без подкрепата на семейството и приятелите, нямаше да може да се състезава: “Виждат ме как влизам във водата, но всички те са зад мен, което го прави специално. Без тях нямаше да се справя”.



