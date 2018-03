Англия Кадрови проблеми мъчат Борнемут преди двубоя с Тотнъм 09 март 2018 | 16:43 0 0 0 0 1



"Ще ги тестваме непосредствено преди мача. Може би ще имаме по-добро мнение относно състоянието им точно преди двубоя. Към момента участието им е под сериозно съмнение", заяви Хауи на пресконференция в петък.

Eddie Howe says Bournemouth have to limit Harry Kane's chances.



Follow his news conference livehttps://t.co/pBNSWRF835 pic.twitter.com/NVOG4MT8wy — Match of the Day (@BBCMOTD) March 9, 2018

Нападателят Джърмейн Дефо ще може да играе за Борнемут срещу бившия си отбор Тотнъм. Бившият английски национал се завърна на терена след лечение на контузия при равенството 2:2 с Нюкасъл в края на февруари.



"Той изглежда добре след завръщането си от лечение на контузия. Направи разликата с Нюкасъл и определено ще бъда в състава", каза още мениджърът на Борнемут.



"Черешките" заемат 12-ото място в класирането с актив от 33 точки. Тотнъм спечели последните си три двубоя в първенството и продължава борбата за класиране в челната четворка.

Борнемут вероятно няма да разчита на трима атакуващи по крилата футболисти в двубоя срещу Тотнъм от Висшата лига в неделя, заяви мениджърът на "черешките" Еди Хауи. Това са Марк Пю, Райън Фрейзър и Джордън Айб, които имат различни контузии."Ще ги тестваме непосредствено преди мача. Може би ще имаме по-добро мнение относно състоянието им точно преди двубоя. Към момента участието им е под сериозно съмнение", заяви Хауи на пресконференция в петък.Нападателят Джърмейн Дефо ще може да играе за Борнемут срещу бившия си отбор Тотнъм. Бившият английски национал се завърна на терена след лечение на контузия при равенството 2:2 с Нюкасъл в края на февруари."Той изглежда добре след завръщането си от лечение на контузия. Направи разликата с Нюкасъл и определено ще бъда в състава", каза още мениджърът на Борнемут."Черешките" заемат 12-ото място в класирането с актив от 33 точки. Тотнъм спечели последните си три двубоя в първенството и продължава борбата за класиране в челната четворка.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 482 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1