Тенис 99,9% от играчите ще подкрепят реформите в “Купа Дейвис” 09 март 2018 | 15:49 0 0 0 0 0

Had 20 minutes with Marin Cilic for a @TennisPodcast extra.



Taken aback by his strength of feeling about proposed @DavisCup changes.



Also talked about Andy Murray, Kyle Edmund and the days that followed his Wimbledon final defeat.



Listen - https://t.co/Z78tTkmN6j — David Law (@DavidLawTennis) March 9, 2018

Чилич е един от многото състезатели с мнение, че “Купа Дейвис” има крещяща нужда от промяна, за да не товари програмата на играчите допълнително. “Ние, играчите, отдавна говорим за това на федерацията, но там са прекалено консервативни през последните 10 години. Просто е прекалено трудно да играем четири уикенда в годината. Толкова много сме говорили, предлагали сме дори провеждане на всеки две години, но досега не е имало резултат. Идеята всичко да се направи в рамките на седмица е чудесна, така турнирът ще е много по-интересен и ще доведе до голям зрителски интерес”, коментира Чилич.



Неговото мнение обаче не е споделено от Белгийската тенис федерация, където се опасяват, че “Купа Дейвис” ще загуби тотално идентичността си. Липсата на домакинства пък щяла да отнеме от неподправената атмосфера на турнира.



Бордът на директорите на Международната тенис федерация ще гласува предложението през август. 99,9% от тенис играчите ще подкрепят реформирането на Световната група на “Купа Дейвис”, смята световният номер 3 Марин Чилич. Както е известно, Международната федерация планира от 19 ноември да направи Световна купа по тенис, която да се проведе в един град в края на сезона между 18 участници в рамките на седем дни. Това ще замени най-горната дивизия на “Купа Дейвис”, където мачовете се играят на редуване на домакинства и графикът е разпределен в три уикенда след Australian Open, “Уимбълдън” и US Open, като финалите са ноември.Чилич е един от многото състезатели с мнение, че “Купа Дейвис” има крещяща нужда от промяна, за да не товари програмата на играчите допълнително. “Ние, играчите, отдавна говорим за това на федерацията, но там са прекалено консервативни през последните 10 години. Просто е прекалено трудно да играем четири уикенда в годината. Толкова много сме говорили, предлагали сме дори провеждане на всеки две години, но досега не е имало резултат. Идеята всичко да се направи в рамките на седмица е чудесна, така турнирът ще е много по-интересен и ще доведе до голям зрителски интерес”, коментира Чилич.Неговото мнение обаче не е споделено от Белгийската тенис федерация, където се опасяват, че “Купа Дейвис” ще загуби тотално идентичността си. Липсата на домакинства пък щяла да отнеме от неподправената атмосфера на турнира.Бордът на директорите на Международната тенис федерация ще гласува предложението през август.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 853

1