Федерер: Имам още какво да доказвам

Маестрото остава на върха 237 седмици, след това отстъпва мястото, връща си и го предава на Новак Джокович на 5 ноември 2012 г. Повече от пет години и една операция на коляното по-късно Федерер отново стана номер 1 миналия месец, след като достигна до полуфиналите в Ротердам, където победи Григор Димитров на финала. След като се подложи процес на рехабилитация и сега стана най-възрастният номер 1 в историята на 36 години, сега той може да оцени постижението по различен начин.



“Този път, усещането да се върна на първото място - голямо удовлетворение, защото сега, когато съм по-стар, знам колко усилия изискваше това”, споделя Роджър. Той казва, че усещането на момента е било прекрасно, но “когато се събудих на следващия ден, се чувствах по същия начин, като когато бях номер 2 или номер 17”.



След дългото отсъствие поради контузията в коляното той има невероятната статистика от 64 победи и 5 загуби, спечелил е девет титли и три от последните пет турнира от Големия шлем, като вече има 20 от най-престижните трофеи. Тази седмица той започва защитата на титлата си в Индиън Уелс, като първият му мач ще бъде срещу аржентинеца Федерико Делбонис. Федерер ще остане лидер в ранглистата, ако достигне до полуфиналите, а пътят му изглежда по-лек в отсъствието на Рафаел Надал, Анди Мъри, Стан Вавринка и Давид Гофен.



Federer does a SABR, hits a crazy no-look shot, wins the point, and has to run away from Jack pic.twitter.com/3SafS64RuD — Optimist (@VolleyMePlease) March 6, 2018

“Той просто показва, че в момента няма ограничения. Той го доказва на всеки турнир, в който участва, коментира Григор Дитров успехите на Роджър. - Какво друго може да се каже? Той е постигнал всичко и в момента се носи по вълната. Мисля, че ритъмът, в който е - това му помага. И планирането, той играе по-малко турнири, представя се добре и има повече време за почивка.”



Федерер вярва, че има още какво да направи, не само за себе си, но и за благотворителната организация, която създаде преди 15 години. Фондация промотира образованието като средство за повече възможности за децата в южна Африка и родната Швейцария. Тази седмица той игра в демонстративен мач в Сан Хосе заедно със създателя на Microsoft Бил Гейтс, телевизионната водеща Саманта Гътри и американския тенисист Джак Сок, като бяха събрани 2,5 милиона долара. Събитието се проведе за четвърти път и фондацията получи общо 10 милиона.



“Всички го смятат за най-великият тенисист в историята. Каквото и да прави на корта, той прави също толкова извън него. Просто е невероятно”, е мнението на Сок.



What tennis and philanthropy have in common. Roger as guest author on the Gates Notes https://t.co/3jte7iuiX8 … via @billgates #philanthropy #strategicgrantmaking pic.twitter.com/DzpT8Wvoib — Roger Federer Fdn (@rogerfedererfdn) March 7, 2018

За Федерер, баща на четири деца, работата с фондацията сега едва започва: “Ще отделям все повече време за нея в бъдеще и се надявам един ден и децата ми да са част от това”.



Ще дойде ден, когато животът му няма да се върти около тениса. Швейцарецът казва, че и тогава ще е щастлив, а кога ще се случи той не знае. Все още се чувства задължен да се представя на най-високото възможно ниво, да се бори за всяка точка, на всеки турнир. Той настоява, че винаги има какво да доказваш, а не на другите, на себе си.



