Райконен начело до обяд, Макларън пак с проблеми

Кими Райконен продължи доброто представяне на Ферари от вчера и оглави класирането до обяд днес в Барселона. Финландецът направи обиколка с хипер меките гуми само с една десета по-бавна от рекорда на Фетел.

Макларън за кой ли пореден път се провалиха още в началото на деня. След няколко инсталационни обиколки Алонсо излезе за първа скоростна и беше най-бърз за момента в първия сектор, когато болидът го предаде. Колата се повреди на същото място, на което и в сряда, като днес отново се наложи смяна на двигател. Така испанецът остана с 7 обиколки, от които нито една скорстна.

Сънародникът му Карлос Сайнц също не постигна повече от това – Рено се оплакаха от проблеми със скоростната кутия.

На второ и трето място след Ферари се наредиха съответно Хаас и Торо Росо, които освен скорост, демонстрираха и издръжливост. Ромен Грожан завъртя 74 обиколки, а Брендън Хартли – 91.

Хамилтън приключи тестовете за годината с четвърто време и 97 тура. Неговата програма включваше основно състезателни симулации, като всичко премина гладко.

1 Райконен Ферари 1m17.221s 66

2 Грожан Хаас 1m18.590s +1.369 74

3 Хартли Торо Росо 1m18.949 +1.728 91

4 Хамилтън Мерцедес 1m19.464s +2.243 97

5 Окон Форс Индия 1m19.667s +2.446 61

6 Сироткин Уилямс 1m20.250s +3.029 72

7 Рикардо Ред Бул 1m20.275s +3.054 47

8 Льоклер Заубер 1m20.878s +3.657 18

Сайнц Рено без време 7

Алонсо Макларън без време 7

