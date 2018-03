Моторни спортове Нювил поведе на рали Мексико, Льоб се завърна във WRC 09 март 2018 | 13:30 - Обновена 0 0 0 0 0 Rally Mexico kicks off soon with Guanajuato Street Stage 20:08 local time. Tune in to watch LIVE on https://t.co/twccZ00g6H pic.twitter.com/FX9GOYBJjN — WRC (@OfficialWRC) March 9, 2018 Тиери Нювил с Hyundai поведе след първия вечерен етап на рали Мексико, докато деветкратният шампион във WRC Себастиан Льоб се завърна в шампионата на десета позиция. Преднината на лидера е в размер на 1.9 секунди спрямо новия пилот на Toyota От Танак. Преди ходовете на Нювил и шампиона Себастиен Ожие японският конструктор държеше водещите три позиции. Ожие направи дребна грешка и остана трети на една десета зад Танак, а съотборниците в Toyota Яри-Мати Латвала и Есапека Лапи допълниха топ 5. Първи стартира Себастиан Льоб, но от 11-те WRC автомобила финишира десети с пасив от 4.7 секунди спрямо Нювил. Mexico after SS1 - 1.Neuville 2m06m.7s, 2.Tanak +1.9s, 3.Ogier +2.0s, 4.Latvala +2.5s, 5.Lappi +2.9s #WRC — WRC (@OfficialWRC) March 9, 2018

