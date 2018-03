Тенис Сълзи от радост и танци при завръщането на Азаренка 09 март 2018 | 12:23 0 0 0 0 0



За Азаренка това беше първи мач от юли миналата година, а причината бяха проблеми с родителските права на сина й Лео, които не й позволяваха да пътува с детето. Тенисистката от Беларус се появи на корта след Серина Уилямс, която се завърна след раждането на дъщеря си Алексис Олимпия.



“Това беше невероятен ден, сподели Виктория. - Човек като Серина, толкова се радвам за нея. Всички ние се подкрепяме и е много важно да сме силни заедно. Когато сме на корта сме състезатели и се борим една срещу друга, но извън корта нещата са напълни различни.”



“За мен това означаваше толкова много - да съм тук, да играя, да се наслаждавам на това, което правя”, сподели Азаренка. Бившата номер 1 в света, която е двукратна шампионка в Индиън Уелс, ще се изправи срещу шампионката от US Open Слоун Стивънс във втория кръг.



"One day I'll write a book about this, because it's Hollywood-worthy for sure."



On her return to tennis, Victoria Azarenka has spoken about the ongoing custody battle for her son.



Morehttps://t.co/SUxfSFxFda pic.twitter.com/ziQXl0s70Z — BBC Tennis (@bbctennis) March 9, 2018

