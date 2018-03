Тенис Серина Уилямс отново е тук и бие след 14-месечно отсъствие 09 март 2018 | 10:49 - Обновена 0 0 0 0 2



Уилямс показа известни колебания в играта си, като те бяха особено видими във втория сет, но бившата номер 1 в света успя да ги преодолее и след 93 минути игра победи 53-тата в световната ранглиста Дияс.



Американката направи 34 печеливши удара, но и цели 27 непредизвикани грешки в първия си официален мач на сингъл от финала на Откритото първенство на Австралия през 2016 година.



"Беше невероятно. Отново съм на корта година и едно дете по-късно. Сега трябва да се прибера вкъщи, за да я видя и това ме кара да се вълнувам. Определено днешният мач не беше лесен, но бе добър за мен. Още съм малко ръждясала, но това няма голямо значение. Участвам на този турнира, за да се справя по най-добрия начин", каза след срещата Уилямс.



В следващия кръг Уилямс, която е шампионка в турнира за 1999 и 2001 година, ще срещне холандката Кики Бертенс, която почива в първия кръг.



За следващия кръг в турнира се класира и друга бивша водачка в световната ранглиста - беларускинята Виктория Азаренка. Шампионката за 2012 и 2016 година в Индиън Уелс се справи с 6:4, 6:2 с британката Хедър Уотсън.



За Азаренка това бе първи мач от юли миналата година, когато отстъпи в два сета пред румънката Симона Халеп в четвъртия кръг на "Уимбълдън". Интересното в случая е, че последната победа на Азаренка бе именно срещу Уотсън в третия кръг на най-престижния турнир на трева.



Азаренка бързо поведе с 5:1 гейма в първия сет, но допуска два поредни пробива, което позволи на Уотсън да сервира за 5:5. Британката обаче не успя да се възползва от възможността си и загуби подаването си, а с това и сета.



Във втория сет Азаренка реализира ранен пробив за 2:0, а в седмия гейм спаси 7 точки за пробив, за да поведе с 5:2, след което реализира нов пробив и спечели мача си.



