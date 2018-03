НБА Голдън Стейт победи Сан Антонио, но загуби Къри 09 март 2018 | 10:31 0 0 0 0 10

След края на срещата старши треньорът на Голдън Стейт Стийв Кър заяви, че Стеф Къри няма да играе в мача с Портланд, който е тази нощ. Шампионът в НБА Голдън Стейт се наложи като домакин със 110:107 над Сан Антонио. Уориърс обаче загубиха лидера си Стеф Къри, който напусна терена още в третата минута, след като стъпа накриво и изкълчи десния си глезен. В негово отсъствие Кевин Дюрант отбеляза 14 поредни точки в последната четвърт, след което Дреймонд Грийн изведе шампионите напред в резултата 1:33 минути преди края с точна стрелба от близко разстояние.Дюрант бе най-резултатен за Голдън Стейт с 37 точки, Джавейл Макгий и Клей Томпсън отбелязаха по 13, а Грийн завърши с "трипъл-дабъл" от 11 точки, 12 борби и 10 асистенции. Това бе "трипъл-дабъл" №22 в кариерата му, като Уориърс нямат загуба в тези двубои - 22-0.За Сан Антонио ЛаМаркъс Олдридж наниза 30 точки и взе 17 борби, докато Дежонте Мъри финишира с 14 точки и 6 асистенции.След края на срещата старши треньорът на Голдън Стейт Стийв Кър заяви, че Стеф Къри няма да играе в мача с Портланд, който е тази нощ.

