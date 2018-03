Макларън може да са спокойни за Мелбърн

Щофел Вандоорн изрази задоволство от прогреса на Макларън в четвъртък, който дойде след доста тежко начало на втората серия тестове. Белгиецът успя да направи 151 обиколки за целия ден, включително симулация на състезания в следобедната сесия. Електрическите проблеми, които съсипаха програмата му във вторник, не се появиха отново.

"Днес беше добър ден. Сутринта наваксахме много в изследването на различните гуми и поведението на колата. Следобеда покрихме цяла състезателна дължина, което протече гладко".

Вандоорн записа шесто време от 1 минута 18.855 с гуми хиперсофт, на 1.7 секунди зад рекорда на Фетел. Като цяло Щофел остана доволен от колата.

"Усещането от колата беше добро още от самото начало, а днешната сесия потвърди това. Очевидно има и някои области, в които трябва да работим повече. Болидът ще бъде доста променен за Мелбърн, защото предстоят ъпгрейди. След днешния ден вече сме убедени, че отиваме в Австралия с увереност, че имаме силен пакет. Чувствам се сто процента готов".

