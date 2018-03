Италия Наполи обвърза халф с нов договор 08 март 2018 | 21:28 - Обновена 0 0 0 1 0



Алан бе привлечен на "

Aurelio De Laurentiis would like to thank Andrea Chiavelli and Cristiano Giuntoli for their work over the past few months on contract negotiations with Allan. The president can confirm that Allan has today signed a new contract keeping him at Napoli until 2023 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) March 8, 2018

Наполи официално продължи договора на халфа Алан до 2023 година. Брадилецът удължи настоящия си контракт с нови четири години. Новината бе съобщена на официалния акаунт на неаполитанците в Туитър.Алан бе привлечен на " Сан Паоло " през 2015 година и договорът му бе до 2019 година. 27-годишният футболист е ключов играч в селекцията на Маурицио Сари . От началото на сезона той има на сметката си 4 гола и 4 асистенции в 39 изиграни мача във всички турнири.

