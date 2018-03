Фетел тотално доминира в предпоследния тест преди началото на сезона във Ф1

Себастиан Фетел и Ферари сплашиха конкуренцията с рекордно бърза обиколка, която германецът записа в днешния четвърти ден от втората серия предсезонни тестове на испанската писта "Каталуния" край Барселона. С хипермеките сликове на Пирели четирикратният световен шампион завъртя най-бързата си обиколка още преди обедната почивка, за 1:17.182 минути, с което остави най-близкия си конкурент на повече от секунда изоставане.

Фетел също така бе недостижим и в изминатите тестови километри, като записа огромна серия обиколки (188) без никакви технически проблеми. Само Макс Верстапен се доближи до Себ със 187 обиколки за деня. Холандският пилот на Ред Бул обаче не се отличи със скорост днес и остана предпоследен на 12-а позиция.

The hottest lap times were set by @ScuderiaFerrari



But it's @MercedesAMGF1 power leading the speed traps on Thursday #F1 #F1Testing pic.twitter.com/zHWSBx7WLv