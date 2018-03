Тенис Тенисът приветства обратно Серина Уилямс (видео) 08 март 2018 | 19:36 0 0 0 1 2

Spotted: @SerenaWilliams getting in some practice ahead of her #BNPPO18 1R match Thursday night. pic.twitter.com/knJCaCEqHl — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2018

От бременността насам, от триумфа на Australian Open 2017 насам Серина бе изиграла само един двубой за “Фед къп”, така че й предстои първия мач на ниво WTA. Тя ще се опита да стане първата тенисистка в историята с повече от две титли в пустинята, след като предишните й успехи са пред 1999 и 2001 година.

Официалният канал на турнира в Индиън Уелс, както и на Женската тенис асоциация, не пропуснаха да отчетат дългоочакваното завръщане на знаменитата американка: We've waited. But the time has come.



