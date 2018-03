Авто Мания Жената с мотоциклета: Историята на Вивиан Бейлс и нейния Harley-Davidson 08 март 2018 | 19:01 - Обновена 0 0 0 0 1



В музея на Harley-Davidson® се пазят доста рекламни плакати и снимки на жени, облечени елегантно, застанали до последен модел Harley®, а кой знае още колко се крият в частни колекции. Жени-мотоциклетисти има още в началото на миналия век и те не отстъпвали по нищо на мъжете - тръгвали на дълги пътешествия и прекарвали неделите с приятели, грижейки се за машините си. Много снимки има и в списание The Enthusiast, което излиза на пазара от 1916 година.



В следващите десетилетия се появяват много жени, които горят с не по-малък ентусиазъм от мъжете. Вивиан Бейлс от Олбъни привлича вниманието, тръгвайки на 8000-километрово приключение, по време на което минава да види фабриката на Harley-Davidson® в Милуоки. Бейлс се появява два пъти на корицата на списание The Enthusiast и получава прякора "The Enthusiast Girl”. Дороти “Дот” Робинсън, съпруга на дилъра Ърл Робинсън, участва в състезания за издръжливост по време на Депресията, и се изправя наравно с всички останали мъже-мотоциклетисти. През 1940 година записва победа на Jack Pine Enduro в Мичиган и я прибавя към останалите си добри класирания през годините, доказвайки, че жените не са по-бавни.



През 30-те години на миналия век се появява и първият женски мотоциклетен клуб, наречен Motor Maids. Основан от Линда Дюго, клубът е като втори дом за Дот Робинсън и още безброй дами, които обичат своите мотоциклети. Днес има много клубове като Ladies of Harley, Women in the Wind и Women on Wheels, в които членуват страшно много американки.



Но да се върнем на "The Enthusiast Girl”. Тя се появява на корицата на списанието през ноември и декември 1929 година, Артър Дейвидсън я нарича "The Georgia Peach”, а вестниците не спират да пишат за нея. Вивиан Бейлс е родена през януари 1909 година във Флорида, но скоро след това семейството й се премества в Олбъни. През 1926-а завършва гимназия и започва да преподава танци, за да спести пари, с които да си купи мотоицклет. Мечтата й е да пътува, и за да я осъществи, си взима Harley-Davidson® Model B single.



Вивиан е дребничка - висока е 1,52 см, тежи 43 кг и едва пали мотоциклета си, но това не я отказва. Скоро тръгва и на първото си голямо пътуване заедно с най-добрата си приятелка Джоузефин Джонсън. Двете отиват до Сейнт Питърсбърг, което са си почти 500 км. Местният дилър е впечатлен от Бейлс и урежда приключението й да бъде описано във вестника, както и в Atlanta Journal.



Вдъхновена от успеха си и жадна за още приключения, Бейлс решава да смени своя Single за 45 Twin D от 1929-а и да се свърже с редактора на списание The Enthusiast. Пише му писмо, в което му разказва намеренията си да предприеме още едно дълго пътуване, но този път сама. Макар Harley-Davidson® да не са нейни официални спонсори, от списанието решават да я нарекат "The Enthusiast Girl” и й дават два пуловера с такъв надпис.



През лятото на 1929 година Вивиан тръгва на път. Освен в списание Enthusiast, приключението й се отразява от множество национални издания. Във всеки град, през който минава, я посрещат местните важни личности, както и дилърите на Harley-Davidson®, които й помагат с каквото могат. Пътешествието й продължава 78 дни и близо 8000 км, среща я с най-различни хора, включително президента Хувър, и я прави известна.



