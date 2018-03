Тенис Зверев: Никога не съм закъснявал за тренировки 08 март 2018 | 19:00 0 0 0 0 0



“Не знам откъде дойде това негово твърдение. Отношенията ни бяха добри, когато ги имахме, така че няма да кажа нищо лошо по негов адрес. Все още мисля, че баща ми е най-великият треньор в историята”, сподели Зверев на срещата си с медиите преди началото на

"For me, this is where this season really starts."



No.4 seed Alexander Zverev is hungry for a deep run at the @BNPPARIBASOPEN. More https://t.co/LXvihYyZ69 pic.twitter.com/kDTKU2RIr8 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 8, 2018

Германецът също така коментира и отношенията си с Роджър Федерер, който му даде утешителен съвет след отпадането от Australian Open.



