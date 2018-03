Всичко, което трябва да знаете за новаците в MotoGP

Сезон 2018 в MotoGP чука на вратата и след малко повече от седмица петима новобранци ще се наредят на стартовата решетка на катарската писта "Лосаил" редом до легенди от ранга на Валентино Роси. Успехите на Йоан Зарко през 2017 година пък ни показват, че всеки рдин от тези пилоти може да поднесе изненада през сезона. Заедно петимата са направили приблизително 600 старта, а един от тях – Томас Люти – над 200, което го прави един от най-опитните дебютанти в кралския клас.

Ксавие Симеон (Ducati)

28-годишният белгиец встъпва в MotoGP с доста опит. Само трима пилоти имат повече стартове от него в състезанията от междинния клас – Moto2, както и записана победа на германската "Заксенринг" през 2015-а. Сега той ще използва една от може би най-подходящите за новак машини – Ducati GP17.

Томас Люти (Honda)

Новият сателитен пилот на Honda не направи добра зимна подготовка, възстановявайки се от счупен крак. Контузията го извади и от надпреварата за титла в края на миналия сезон, но въпреки това автобиографията му остава внушителна. Люти е 125GP шампион и най-опитният пилот в историята на Moto2. Повече победи в категорията имат единствено Марк Маркес, Йоан Зарко и Тито Рабат. Люти е и най-опитният швейцарец за всички времена в мотоциклетизма, а в Катар ще стане първият швейцарец със старт в кралския клас от 20 години насам.

Франко Морбидели (Honda)

Италианецът ще стане първият пилот от академията на Валентино Роси с изява в най-високия клас на MotoGP, след като спечели титлата в Moto2 и води през целия сезон.

Хафиз Сиахрин (Yamaha)

Малайзиецът прави дебюта си при най-мощните машини заради рядкото заболяване, което сполетя Йонас Фолгер в края на миналия сезон. Очакванията към него не са особено големи, което означава, че вероятно и напрежението ще бъде минимално. В родината му пък какъвто и да е резултат ще бъде посрещнат с фанфари, тъй като в момента той пише нова история за страната си в MotoGP.

Такааки Накагами (Honda)

It‘s a long way for @hafizh_syahrin but he‘s already doing incredibly well#Yamaha #Tech3 #MotoGP #GoPescao #HS55 @MotoGP pic.twitter.com/VyfKA4fh4i