Nissan продават нов Leaf в Европа на всеки 12 минути

Най-новият Nissan Leaf бе представен по време на автомобилното изложение в Женева в началото на седмицата, а от компанията се похвалиха с доста удовлетворителна статистика. Направените поръчки за автомобила вече са от порядъка на 19 000 само в Европа, като 13 000 от тях са били направени преди официалната премиера. По думите на Nissan, в момента в Европа са правени поръчки за новия Leaf на всеки 12 минути, което го прави най-бързо продаваният електроавтомобил.

Всичко това означава, че моделът може и да е способен да постави рекорд за най-продаван електроавтомобил до края на календарната година. През изминалата 2017-а еталонът при електрическите автомобили бе Renault Zoe с общо 31 300 поръчки. От въвеждането си на пазара през 2010 година до днес Leaf вече има над 300 хил. продажби.

