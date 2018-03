Тенис Дел Потро: Винаги съм с най-тежкия жребий в Индиън Уелс 08 март 2018 | 14:46 - Обновена 0 0 0 0 0 Хуан Мартин дел Потро за осми път в кариерата си ще играе в Индиън Уелс. Кулата от Тандил разказва, че всеки път има най-тежкият жребий. Само поглежда къде е името му и знае, че е в най-трудния поток. Juan Martín del Potro's big rise built on small margins.



Infosys #ATP Beyond The Numbers https://t.co/LGJex9BJnv pic.twitter.com/FQCMu0dhf8 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 7, 2018 „Винаги е така, никога не се променя. Това и очаквам“, каза аржентинецът, който е готов за предизвикателството, разбира се. Мината година Хуан Мартин бе в четвъртина с Новак Джокович, Рафаел Надал, Роджър Федерер, Ник Кирьос и Александър Зверев. Този сезон жребият е малко по-приемлив. Дел Потро играе с Ян-Ленард Щруф или Алекс де Минор във втори кръг, а първият му възможен поставен опонент е Давид Ферер. После обаче може да срещне Новак Джокович или Кей Нишикори. „Доволен съм от нивото ми на тенис. Искам да съм фокусиран само върху първия ми мач и да видим до къде ще стигна в турнира. Най-важното е да остана спокоен и да гледам мач за мач.“ Juan Martin del Potro: "I always know I'm in the worst part of the draw"@reemabulleil's Indian Wells diary: https://t.co/WVSoOfCvhw pic.twitter.com/5JbqGY5N1a — Sport360° (@Sport360) March 8, 2018 Дел Потро обясни, че е натрупал много увереност от титлата в Акапулко и се надява да играе толкова добре и в Индиън Уелс. „Ако искаш да спечелиш такава титла, трябва да играеш добър тенис и да побеждаваш други добри играчи, това е целта ми.“ TennisKafe.com

