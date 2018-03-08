Левски Levski

Левски 1:1 Етър

последен:
11.03.2018

ЦСКА-София - Левски

следващ:
18.03.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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Кой е фаворит да спечели шампионската титла на България за 2018 година?
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›› Лека атлетика

Перкович отново е секси

Двукратната олимпийска и световна шампионка в мятането на диск, както и носителка на четири европейски титли, Сандра Перкович за пореден път демонстрира отлична визия. В профила си в “Инстаграм” хърватката ...

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Първа лига

Съдийските назначения за мачовете от 25-ти кръг в Първа лига

08 март 2018 | 11:59
Съдийските назначения за мачовете от 25-ти кръг в Първа лига
Съдийски назначения за мачовете от 25-ти кръг в Първа лига:

10, Мар 2018 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Берое ЕАД
ГС: Ангел Любенов Ангелов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Димитър Русенов Русев ДАС1: Димитър Цолов Буров ДАС2: Георги Николов Николов
СН: Антон Симеонов Генов

10, Мар 2018 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Даниел Милков Ников ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Димитър Иванов Желязков
СН: Георги Генов Нарлев

11, Мар 2018 г. Неделя 12:30 ч.
Витоша - Септември София
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Пламен Хинков Хинков
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов ДАС1: Васимир Маруан Ел-Хатиб ДАС2: Димитър Димитров Димитров
СН: Евгени Георгиев Георгиев

11, Мар 2018 г. Неделя 15:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК ЦСКА-София
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Петров Георгиев
4-ТИ: Йордан Петров Петров ДАС1: Владимир Вълков Вълков ДАС2: Петър Григоров Григоров
СН: Йордан Веселинов Гулев

11, Мар 2018 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Левски АД - Етър
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов ДАС1: Мартин Емилов Стоименов ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Йордан Динков Сталев

12, Мар 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Верея - ПФК Ботев АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Борислав Николаев Колев ДАС1: Ангел Детелинов Баялцалиев ДАС2: Георги Милков Гинчев
СН: Веселин Богданов Йорданов

13, Мар 2018 г. Вторник 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Славия АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Петър Кирилов Костадинов ДАС2: Стефан Демирев Павлов
СН: Йордан Костадинов Иванов

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Спортни новини		 Прочетена 956

Добави коментар ›› Коментари (4)

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istina
(Гост) 4
отговор
09 март 2018 | 06:49

НЕ ЗНАМ ДАЛИ Е ЛУДОГОРЧЕ 4.АМА СЪС СИГУРНОСТ СВИРИ НА ТОТО-1 Рейтинг: 0 0

ivo
(Гост) 3
отговор
08 март 2018 | 16:28

mn stranno!nai sprite sadii gi prashtat na nai smeshnite machove . Рейтинг: 0 1

Не е истина
(Гост) 2
отговор
08 март 2018 | 13:26

Драганов ще свири на Лудогорче 4. Не питайте кой е Лудогорче 3:) Рейтинг: 0 2

куката
(Гост) 1
отговор
08 март 2018 | 12:04

кабака къде е Рейтинг: 2 2 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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