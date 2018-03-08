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Перкович отново е секси

Двукратната олимпийска и световна шампионка в мятането на диск, както и носителка на четири европейски титли, Сандра Перкович за пореден път демонстрира отлична визия. В профила си в “Инстаграм” хърватката ...

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БГ Футбол

Съдийски назначения за поредния кръг във Втора лига

08 март 2018 | 11:32
Съдийски назначения за поредния кръг във Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от 20-ти кръг във Втора лига:

9, Мар 2018 г. Петък 17:30 ч.
Литекс - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Румен Красимиров Христов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Тихомир Георгиев Боболов

10, Мар 2018 г. Събота 12:30 ч.
Несебър - Ботев Враца
ГС: Вангел Борисов Вангелов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Георги Василев Йорданов

10, Мар 2018 г. Събота 15:30 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Созопол
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Ивайло Серьожев Лазаров

10, Мар 2018 г. Събота 15:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Монтана
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Атанас Иванов Делчев АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Алексей Иванов Николов

10, Мар 2018 г. Събота 15:30 ч.
Локомотив София - Марица
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Никола Илиянов Атанасов
СН: Георги Спасов Славов

10, Мар 2018 г. Събота 15:30 ч.
Струмска слава - Царско Село
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Цанко Костадинов Миндалов
СН: Деница Павлова Крумова

10, Мар 2018 г. Събота 15:30 ч.
Черноморец Балчик - ФК Оборище Панагюрище
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Ириней Марчев Бодуров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Милко Илиев Георгиев

12, Мар 2018 г. Понеделник 15:30 ч.
ОФК Поморие - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Красимир Иванов Василев
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Спортни новини		 Прочетена 515

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