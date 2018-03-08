Съдийски назначения за поредния кръг във Втора лига

Съдийски назначения за мачовете от 20-ти кръг във Втора лига: 9, Мар 2018 г. Петък 17:30 ч. Литекс - ФК Ботев Гълъбово 1945 ГС: Румен Красимиров Христов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов СН: Тихомир Георгиев Боболов 10, Мар 2018 г. Събота 12:30 ч. Несебър - Ботев Враца ГС: Вангел Борисов Вангелов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев СН: Георги Василев Йорданов 10, Мар 2018 г. Събота 15:30 ч. ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Созопол ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Никола Павлов Петров СН: Ивайло Серьожев Лазаров 10, Мар 2018 г. Събота 15:30 ч. ПФК Нефтохимик 1962 АД - Монтана ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Атанас Иванов Делчев АС2: Владимир Здравков Хубенов 4-ТИ: Димо Стоянов Димов СН: Алексей Иванов Николов 10, Мар 2018 г. Събота 15:30 ч. Локомотив София - Марица ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Никола Илиянов Атанасов СН: Георги Спасов Славов 10, Мар 2018 г. Събота 15:30 ч. Струмска слава - Царско Село ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Мирослав Николаев Желев 4-ТИ: Цанко Костадинов Миндалов СН: Деница Павлова Крумова 10, Мар 2018 г. Събота 15:30 ч. Черноморец Балчик - ФК Оборище Панагюрище ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Ириней Марчев Бодуров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Милко Илиев Георгиев 12, Мар 2018 г. Понеделник 15:30 ч. ОФК Поморие - ПФК Лудогорец АД II ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов СН: Красимир Иванов Василев

Двукратната олимпийска и световна шампионка в мятането на диск, както и носителка на четири европейски титли, Сандра Перкович за пореден път демонстрира отлична визия. В профила си в “Инстаграм” хърватката ...

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