Манчестър Сити с рекорд по пасове в Шампионска лига 08 март 2018 | 10:27



Срещата бе протоколна след победата за Сити с 4:0 в първия мач и на реванша снощи домакините не вложиха максимум усилия, с което ядосаха Пап Гуардиола.



"Когато си подаваме топката, идеята е да атакуваме и да търсим празни пространства. А срещу Базел просто си подавахме заради самото подаване. Това не е футбол", каза Гуардиола.



"Не е лесно да мотивираш отбора след победа с 4:0 в първия мач. Говорихме за това и в началото беше добре, но след 1:1 просто чакахме да свърши мача. Второто полувреме играхме много слабо", коментира Гуардиола.



Manchester City's problem against Basel?



"We forgot to attack."



