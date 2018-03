Бейзбол Добре дошъл вкъщи, Ичиро Сузуки! (видео) 08 март 2018 | 09:35 - Обновена 0 0 0 0 0



Късно снощи тренировъчният стадион на Сиатъл в Пеория бе украсен с надписи "Добре дошъл вкъщи, Ичиро Сузуки!". На пресконференцията в пролетната база в Аризона присъстваха стотици журналисти, включително десетки репортери от Япония, следящи всяка стъпка на неостаряващия идол. Самият той се зарече, че не гледа на предстоящия сезон 2018 като лебедова песен, тъй като планира да играе "поне до 50-годишна възраст".







"Искам да съм способен да помогна на Сиатъл Маринърс. Искам да дам на отбора всичко, което съм натрупал като опит, всичко, което съм постигнал в моята кариера. Искам да го направя точно тук, у дома. Винаги съм смятал Сиатъл за мой дом", сподели Ичиро, който през последните 5 сезона и половина носи униформите на Ню Йорк Янкис (2012-2014) и Маями Марлинс (2015-2017).



Настоящият договор на Сузуки с Маринърс е за един сезон с гарантирана заплата от $750 000. Японецът може да заработи още $1,25 млн. при стабилно представяне на терена – по $200 000 бонус за 150, 200, 250, 300 и 350 заставания на бат и $250 000 при достигане на 400 АВ.



Finish today, or start tomorrow, with all the details behind Ichiro's return to Seattle—straight from the GM. Ep. 013 of The Wheelhouse with Jerry Dipoto is up now.



https://t.co/gLfKOcC2Hf

https://t.co/aA7qg7BrvL pic.twitter.com/0piRl4Y1gQ — Mariners (@Mariners) March 8, 2018

Мениджърът на "моряците" Скот Сървис обяви, че през следващите 3-4 дни Ичиро само ще тренира с отбора, преди да влезе в игра в приятелските мачове от Кактусовата лига в пролетните тренировки. Когато бъде готов за пълно натоварване, доайенът ще бъде използван предимно в левия аутфилд като заместник на контузения Бен Гемъл. Според наставника Сузуки би могъл да е в състава "четири до пет дни в седмицата".



"Той ще играе – подчерта Сървис. – Затова го привлякохме, за да го вкараме в игра. Не мисля, че ще бъде на терена седем дни в седмицата, но ние ще го пратим там. Вярвам, че може да ни помогне. Хората, които сглобяват състава ни, вярват, че може да ни помогне. Ще му дадем този шанс."



.@Mariners sign OF Ichiro Suzuki to 1-year deal. pic.twitter.com/F7lJFLieTB — MLBRosterMoves (@MLBRosterMoves) March 7, 2018

При първия си престой в Сиатъл (2001-2012) Ичиро Сузуки се превърна в рекордьор на клуба по хитове (2533) и коефициент на батиране (.322). С екипа на "моряците" японецът бе избран за "Новобранец на годината" и MVP в Американската лига в дебютния си сезон, участва 10 пъти в Мача на звездите, спечели 10 пъти "Златна ръкавица" и 3 пъти "Сребърен слъгър".



Общо в кариерата си в МЛБ Ичиро има 3080 хита, които му отреждат 21-во място във вечната ранглиста. Като се прибавят неговите 1278 хита за Орикс Блу Уейв (1992-2000) в японската NPB, тоталът му от 4358 надхвърля рекорда на Висшата лига – 4256 на Пийт Роуз.



