Формула 1 Торо Росо ще надвие Макларън през 2018 08 март 2018 | 07:44 - Обновена 0 0 0 1 1 Шефът на Торо Росо Франц Тост вярва, че отборът му ще надделее над Макларън през сезон 2018. Двата тима си размениха доставчиците на двигатели, след като в Уокинг се мъчиха три безславни години с Хонда. Изглеждаше така, все едно Торо Росо сключва лоша сделка, но след като предсезонните тестове започнаха, Тост вече е убеден в предстоящия успех. "Доволни сме от двигателя на Хонда, който върши чудесна работа. Убеден съм, че те ще ни представят много конкурентноспособен пакет. Нашата цел е да сме в предната част на стартовата решетка". Междувременно Макларън не се радва на безпроблемно начало на сътрудничеството с Рено. Честите проблеми по време на тестовете в Барселона повдигнаха загриженост относно дизайна на MCL33. Тост не се опитва да се възползва от перипетиите на съперника, но изказа мнение, че Макларън са прибързали в смяната на задвижваща единица. "Не се интересувам от Макларън. Но съм убеден, че в крайна сметка ние ще имаме по-конкурентноспособен пакет от тях". Въпреки всичко, обаче, в Туитър акаунта си Торо Росо допуснаха "случайна" грешка с игра на думи: "All system Woking, let’s do this" ("Всички системи Уокинг, да го направим" вместо working, което значи работят). All systems Woking, let’s do this #F1Testing pic.twitter.com/wHUATz1jtw — Toro Rosso (@ToroRosso) 6 март 2018 г. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



