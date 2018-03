Infiniti продължават с академията за инженери заедно с Рено

Формула 1

Infiniti обяви старта на издание 2018 на изключително успешната си Infiniti Инженеринг Академия (Infiniti Engineering Academy), която за пета поредна година набира най-добрите инженери по цял свят за работа, както с Infiniti Motor Company, така и с Renault Sport Formula One™ Team.



Тази възможност веднъж в живота е насочена към силно мотивирани студенти, които искат да се впуснат в автомобилната индустрия, където ще се срещнат с някои от най-опитните инженери в света на автомобилите и Формула 1.



Новото издание на Infiniti Engineering Academy ще се възползва от безпрецедентен достъп до писти на Формула 1 по време състезателните уикенди, като шест от седемте академични финала ще се проведат на самите трасета - в Канада, на "Силвърстоун" за европейския финал, в Сингапур за финала на Азия и Океания, в САЩ, в Мексико и в Абу Даби за Близкия изток.



В резултат на това финалистите на Infiniti Engineering Academy (10 на участващ регион) ще получат достъп до питлейна, гаражите и зоната за каравани на Renault Sport Formula One в четвъртък преди местната Гран При, където ще бъдат подложени на няколко предизвикателства пред погледа на Боб Бел, Нико Хюлкенберг, Карлос Сайнц и други членове на екипа на Рено.



Томасо Воле (директор на моторни спортове и проекти за ефективност, Infiniti Global) заяви: "Благодарение на нашето техническо партньорство с екипа на Рено, Infiniti вече е активен участник във Формула 1. Infiniti Engineering Academy е един от нашите най-успешни проекти и се гордеем с впечатляващия растеж на тази програма година след година, както по отношение на студентски записвания, така и по осведоменост на аудиторията. През 2018 година отново ще предложим една възможност, която идва веднъж в живота, на седем млади инженери от цял свят, утвърждавайки отдадеността на Infiniti към различността и таланта. Освен това сме изключително радостни, че тази година победителите на Infiniti Engineering Academy ще бъдат избрани на пистата по време на седмиците на Гран При - идеалното място за инженерите да се състезават за място в тази уникална програма".



За изданието през 2018 г., Infiniti създаде партньорство с професор д-р Джулия Минсон, която е специалист по науката на вземането на решения. Д-р Минсън ще работи с Infiniti Engineering Academy, за да проведе изследвания в областта на вземането на решения в инженерството и как най-добрите инженери успяват да направят правилния избор под напрежение, когато са изправени пред огромни количества сложна информация. Знанията, придобити от изследването, ще бъдат имплементирани от екипите на Infiniti в инженерството и мотоспорта.



За INFINITI Engineering Academy



Инженерната академия на Infiniti представлява набиране на най-добрите млади инженери в световен мащаб, предоставяйки им работа в автомобилната индустрия и Формула 1 по време на уникален 12-месечен стаж.



Сега в своята пета поредна година, академията на Infiniti предлага възможност за кариера на седем студенти от световна класа. Те ще бъдат обучавани от ветерани инженери, заемайки активна роля в техническото партньорство на Infiniti с Renault Sport Formula One Team.



В изданието от 2018 г. ще участват седем глобални региона (Азия и Океания, Канада, Китай, Европа (включително Русия), Мексико, Близкия изток и Съединените щати), като всеки от тях предлага едно от седемте налични места.



От получените апликации, които нарастват експоненциално с всяко ново издание на академията, само 70-те най-добри кандидати от всеки регион ще преминат към едно от седемте регионални последни събития (по едно във всеки от участващите региони).



Това единствено по рода си глобално търсене на най-добрите инженери ще осигури на всеки от седемте победители възможност за кариера, включваща пътуване, престой, достъп до кола Infiniti, заплата, както и възможност за работа, заедно с водещи световни инженери в най-модерните автомобилни и мотоспортни индустрии.



Успешно започнала кариерите на нашите предишни победители, Infiniti Engineering Academy е най-добрата инициатива за набиране на технически таланти във Формула 1. Една от ключовите точки на програмата е изследването на възможностите за преплитане и споделяне на технологии между шосейния автомобил Infiniti и проектите за състезателни автомобили Renault Sport Formula One ™. С това задълбочаване на знанията и подобряване на възможностите за сътрудничество, които носи алианса Renault-Nissan-Mitsubishi, академията ще осигури несравним опит и възможности на седемте победители от 2018 г. За повече информация относно Infiniti Engineering Academy или за кандидатстване, посетете academy.infiniti.com