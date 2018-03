Авто Мания Jaguar представи специален XJ6, направен по поръчка на барабаниста на Iron Maiden 09 март 2018 | 15:56 0 0 0 1 0



Специалната поръчка е съвместно изпълнение на Нико, експертите инженери и майстори в Jaguar Land Rover Classic Works в Ковънтри и директора на дизайнерското студио на Jaguar Уейн Бургес. Проектът включва повече от 3 500 часа работа, като повече от 4 000 части са сменени, с нов дизайн или с нова обработка. За разлика от всеки XJ6 от 1984 г. този включва значителни модификации по екстериора, интериора, силовия агрегат и окачването, за да се получи накрая мечтания от Нико XJ.



Тим Ханиг, Директор на Jaguar Land Rover Classic, каза: „Създаването на този XJ „Най-великите хитове“ и целият процес по осъществяването на нечия автомобилна мечта бяха изключително удовлетворяващо преживяване за екипа на Jaguar Classic. Беше удоволствие да работим с Нико и очакваме с нетърпение да видим реакциите за този проект.“



Барабанистът на „Айрън Мейдън“ Нико Макбрейн каза: „Това е моят върховен XJ – третият ми поред, наречен галено „Джони 3“. Беше истинско удоволствие за Jaguar Classic и мен. Толкова съм развълнуван от завършването му и особено, че ще бъде показан в Женева – той наистина е издание с Най-великите хитове и за мен определя какво точно е Jaguar XJ. Той е признание за майсторството на екипа на Jaguar Classic. Не бихме могли да го планираме по-добре във времето, след като сега е 50-тата годишнина на XJ – моят любим модел Jaguar.”

Основните характеристики включват:



Уникални предна и задна броня - хармонично съчетани с модифицираните калници със специално хромирано покритие и изравнени с повърхността US странични маркери

Разширяващи се предни и задни арки на колелата с променен профил приютяват специални 18-инчови телени джанти с гуми 235/45 R18 Pirelli P Zero

Уникални прагове и модифицирано пресоване на задните врати

Подобрено предно и задно окачване с регулируеми задни амортисьори

Уникално покритие на боята Mauve

Преобразуване в елегантните дръжки на вратите на XJ, Серия 2 и странични огледала във формата на куршум

Преобразуване в LED предни фарове със светлинна идентификация „Halo“ на дневните светлини

Преобразуване във вградени двойни горивни филтри

Модерно уплътнение на вратите за намален шум от вятъра и допълнително заглушаване на звука

Интегрирано управление чрез сензорен екран на сателитна навигация, телефон, камера за обратно виждане и забавления на борда

Интериор с нова тапицерия с модифицирана пяна на седалките за повече финес

Специална аудиосистема с USB свързаност с контролни бутони, изработени от алуминий и вдъхновени от усилвателите за китара

Бутон за стартиране, вграден в арматурното табло

Подобрена климатична система

Дистанционно централно заключване



В интериора класическият стил на Jaguar се съчетава с удобството на съвремието. Кожените седалки са ръчно тапицирани в цвят Pimento Red с черни декоративни релефни линии и щамповани подглавници, докато черни, ръчно изработени мокетни стелки и облицовка на тавана от Alcantara довършват тапицерията. Арматурното табло съдържа фурнири Sycamore в цвят Dark Grey – предпочитаният от Нико материал за любимите му малки барабани.



Допълнителните препратки към изкуството на собственика включват въртящи се бутони от машинно обработен алуминий на арматурното табло - вдъхновени от копчетата за управление на усилвателите за китари, създадени от добрия приятел на Нико Джим Маршал, и педали, заимствани от комплект барабани, с хромирано и черно покритие. Специално изработеният спортен волан с три спици съдържа уникалния талисман на Нико – „Eddie Growler“, видян за първи път на неговия специално поръчан Jaguar XKR-S от 2013 г.



Специално меко насочващо осветление осветява промененото арматурно табло, върху което свръхмодерен сензорен екран Alpine управлява 1 100-ватовата аудиосистема, захранваща високоговорителите от предпочитаната от Нико аудио инсталация на Jaguar XF от моделна година 2012.



Включвайки редица възстановени части от оригиналния XJ6 на Макбрейн, 4,2-литровият редови 6-цилиндров двигател съдържа три 2-инчови карбуратори SU от E-type – любимата конфигурация на Нико. Машинно обработен четворен ауспух завършва специално проектираната изпускателна система.

