Ден 6 от предсезонните тестове във Ф1: Рикардо остана недостижим

Австралийският пилот на Ред Бул Даниел Рикардо записа най-добро време в днешния втори ден от втората серия тестови дни и общо шести от началото на предсезонната подготовка във Формула 1. На пистата "Каталуния" край Барселона условията бяха добри за пълноценно развитие на новите болиди.

Така Даниел освен най-бърз с време от 1:18.047 минути, с което подобри рекорда на оттеглилия се от спорта в края на миналата година Фелипе Маса на пистата "Каталуния", бе и най-продуктивният пилот, изпълнил дълга програма от 165 обиколки. По този показател само Шарл Леклер от Заубер се доближи до Рикардо, като своя страна направи общо 160 обиколки. Липсата на повреди обаче не означаваше силни времена за новия болид на Заубер, който в ръцете на Леклер бе едва 13-и.

До най-бързата обиколка на лидера най-близо успя да се доближи защитаващият световната титла от миналата година Люис Хамилтън. Голямата звезда на Формула 1 остана втори на +0353 секунди. Британецът днес направи 90 обиколки с новата кола на Мерцедес. Съотборникът на Люис в Сребърните стрели Валтери Ботас също кара днес, но остана трети на повече от половин секунда от най-доброто време.

Now THAT'S a productive day



Well over 1000 laps in total - here's who set them and how quickly#F1 #F1Testing pic.twitter.com/oVYAiZhd8O