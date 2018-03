Тенис Най-паметните моменти в историята на Индиън Уелс 07 март 2018 | 19:27 - Обновена 0 0 0 0 1

One more sleep #BNPPO18 pic.twitter.com/O5Q2J1j4QY — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2018

1. Джим Кориер направи страхотна 1991 година, като основното му оръжие беше форхенда по обратния диагонал, както и невероятната воля за победа. Той спечели първата от двете си титли на “Ролан Гарос”, като възходът му на корта започна именно в Индиън Уелс. В пустинята той записа три победи над съперници от топ 10 на световната ранглиста - включително над втория в света Андре Агаси в осминафиналите, като на финала срази Ги Форже с 4:6, 6:3, 4:6, 6:3, 7:6(4) в изнурителна битка, продължила 3 часа и половина.



2. Серина Уилямс изпревари Щефи Граф по титли от “Големия шлем”, но за първи път американката блесна на голямата сцена именно в Индиън Уелс. Едва 17-годишна, Серина побеждава с 6:3, 3:6, 7:5 на финала именно великата Граф през 1999-а, а оттогава не спира да надгражда постиженията си.

3. Американката Мери Джо Фернандес се нуждаеше от 2 часа и 42 минути, за да спечели титлата през 1993 година, след като спаси два мачбола и надделя над една от най-непоклатимите “връщачки” в тениса - Аманда Котцер. Това е първата от двете й титли в Индиън Уелс, като тя триумфира и две години по-късно.

Will Federer win a record 6th Indian Wells ? Is Dimitrov poised to make a deep run in the desert? Can former finalist Del Potro continue his hot streak?



Breaking down the Men's Draw https://t.co/m6rwZIKyxH pic.twitter.com/MQMj6Y4kX6 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2018

4. Александър Зверев пропусна голяма възможност на осминафиналите през 2016 година, когато сервираше при 7:6(8), 0:6, 5:3 и 40-30 срещу Рафаел Надал. Той можеше да стане най-младият четвъртфиналист в Индиън Уелс от 1989 година (Андре Агаси), но 18-годишният германец пропусна, по собствените си думи, най-лесния удар в мача, при което Надал спечели следващите четири гейма за крайното 5:7.



5. Едва на 16-годишна възраст, Пийт Сампрас печели величествен финал срещу Петър Корда - 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 за 3 часа и 8 минути през 1994-а. На следващата година пък Сампрас печели срещу бъдещия си най-голям съперник в кариерата Андре Агаси за второ поредно отличие в Индиън Уелс.



6. Новак Джокович спечели първата си титла в пустинята с победа на финала 3:6, 6:3, 7:6(3) през 2014-а срещу Роджър Федерер. Ноле след това прави хеттрик от поредни триумфи, като само той и Маестрото са постигали това (швейцарецът между 2004 и 2006 година), както и само те двамата имат пет купи.



7. Ким Клайстерс два пъти е побеждавала Линдзи Давънпорт на финала в Индиън Уелс, но помни с най-добри чувства финала през 2005 година. Белгийката бе извън корта предната година, заради две операции на китката, като постигна паметен успех над двукратната шампионка, изоставайки с 0:4 и 0-40 в първия сет. Клайстерс обаче печели с 6:4, 4:6, 6:2.



8. Става въпрос за мач от втори кръг, но Вашек Поспишил възроди кариерата си в Индиън Уелс, след като се бе сринал от 25-о до 129-о място. През 2017-а канадецът пристигна в пустинята с баланс 3-20 срещу тенисисти от топ 10, но постигна най-голямата победа в кариерата си, елиминирайки световния номер 1 Анди Мъри - 6:4, 7:6(5). Тенис феновете се подготвят за началото на първия тенис турнир от сериите “Мастърс” за 2018 година - в Индиън Уелс. Надпреварата започва на 8 март, а шампионът ще е известен на 18-и. Сайтът на турнира пък реши да припомни на привържениците най-паметните сблъсъци в историята на “Мастърс”-а в Индиън Уелс, организиран за първи път през 1974 година. Уточняваме, че не става въпрос за класация, а само за изброяване на величествени моменти. Тъй като паралелно ще се проведе и първия турнир при дамите от сериите Premium Mandatory, са включени и паметни мигове от женската схема.1. Джим Кориер направи страхотна 1991 година, като основното му оръжие беше форхенда по обратния диагонал, както и невероятната воля за победа. Той спечели първата от двете си титли на “Ролан Гарос”, като възходът му на корта започна именно в Индиън Уелс. В пустинята той записа три победи над съперници от топ 10 на световната ранглиста - включително над втория в света Андре Агаси в осминафиналите, като на финала срази Ги Форже с 4:6, 6:3, 4:6, 6:3, 7:6(4) в изнурителна битка, продължила 3 часа и половина.2. Серина Уилямс изпревари Щефи Граф по титли от “Големия шлем”, но за първи път американката блесна на голямата сцена именно в Индиън Уелс. Едва 17-годишна, Серина побеждава с 6:3, 3:6, 7:5 на финала именно великата Граф през 1999-а, а оттогава не спира да надгражда постиженията си.3. Американката Мери Джо Фернандес се нуждаеше от 2 часа и 42 минути, за да спечели титлата през 1993 година, след като спаси два мачбола и надделя над една от най-непоклатимите “връщачки” в тениса - Аманда Котцер. Това е първата от двете й титли в Индиън Уелс, като тя триумфира и две години по-късно.4. Александър Зверев пропусна голяма възможност на осминафиналите през 2016 година, когато сервираше при 7:6(8), 0:6, 5:3 и 40-30 срещу Рафаел Надал. Той можеше да стане най-младият четвъртфиналист в Индиън Уелс от 1989 година (Андре Агаси), но 18-годишният германец пропусна, по собствените си думи, най-лесния удар в мача, при което Надал спечели следващите четири гейма за крайното 5:7.5. Едва на 16-годишна възраст, Пийт Сампрас печели величествен финал срещу Петър Корда - 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 за 3 часа и 8 минути през 1994-а. На следващата година пък Сампрас печели срещу бъдещия си най-голям съперник в кариерата Андре Агаси за второ поредно отличие в Индиън Уелс.6. Новак Джокович спечели първата си титла в пустинята с победа на финала 3:6, 6:3, 7:6(3) през 2014-а срещу Роджър Федерер. Ноле след това прави хеттрик от поредни триумфи, като само той и Маестрото са постигали това (швейцарецът между 2004 и 2006 година), както и само те двамата имат пет купи.7. Ким Клайстерс два пъти е побеждавала Линдзи Давънпорт на финала в Индиън Уелс, но помни с най-добри чувства финала през 2005 година. Белгийката бе извън корта предната година, заради две операции на китката, като постигна паметен успех над двукратната шампионка, изоставайки с 0:4 и 0-40 в първия сет. Клайстерс обаче печели с 6:4, 4:6, 6:2.8. Става въпрос за мач от втори кръг, но Вашек Поспишил възроди кариерата си в Индиън Уелс, след като се бе сринал от 25-о до 129-о място. През 2017-а канадецът пристигна в пустинята с баланс 3-20 срещу тенисисти от топ 10, но постигна най-голямата победа в кариерата си, елиминирайки световния номер 1 Анди Мъри - 6:4, 7:6(5).

Още по темата

0 0 0 0 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1661 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1