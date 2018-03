Тенис Тежкият жребий на Новак Джокович в Индиън Уелс 07 март 2018 | 16:02 0 0 0 1 1



В трети кръг обаче Джокович може да срещне колегата си по контузии в последно време Кей Нишикори. На осминафиналите пък потенциален противник на Джокера е Хуан Мартин дел Потро, който спечели турнира в Акапулко миналата седмица и се намира в респектиращо добро състояние.

Will @DjokerNole win a sixth title in the Californian desert? Along his path at #BNPPO18 potentially awaits...



1R Bye

2R Qualifier

3R Nishikori

4R del Potro

QF Cilic

SF Zverev (Sock)

F Federer (Dimitrov) https://t.co/ULPdoMoepv — #AusOpen (@AustralianOpen) March 7, 2018

На четвъртфиналите е напълно възможно Джокович да се изправи срещу втория поставен в основната схема Марин Чилич, а полуфиналите го срещат евентуално с Александър Зверев. Финалът би бил с Роджър Федерер или с Григор Димитров, които са най-високо поставени в другата половина на схемата.



Позитивното за Джокович би било трупането на игрова практика след възстановяването от леката операция на десния лакът, заради която той си взе почивка след отпадането от Australian Open. Feels good to be outdoors in the sun and hitting the ball again. Day by day... #nevergiveup pic.twitter.com/ccIqyKTm8v — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 3, 2018 Петкратният шампион в тенис турнира от сериите “Мастърс” в Индиън Уелс Новак Джокович ще направи завръщането си на корта в Калифорния, но пътят му никак няма да е лек. Жребият на сърбина е наистина страховит, като единствено първото му препятствие се очаква да бъде по-безпроблемно, защото ще започне кампанията си срещу квалификант.В трети кръг обаче Джокович може да срещне колегата си по контузии в последно време Кей Нишикори. На осминафиналите пък потенциален противник на Джокера е Хуан Мартин дел Потро, който спечели турнира в Акапулко миналата седмица и се намира в респектиращо добро състояние.На четвъртфиналите е напълно възможно Джокович да се изправи срещу втория поставен в основната схема Марин Чилич, а полуфиналите го срещат евентуално с Александър Зверев. Финалът би бил с Роджър Федерер или с Григор Димитров, които са най-високо поставени в другата половина на схемата.Позитивното за Джокович би било трупането на игрова практика след възстановяването от леката операция на десния лакът, заради която той си взе почивка след отпадането от Australian Open.

Още по темата

0 0 0 1 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 8604 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1