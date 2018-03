Лека атлетика Остров за победа на атлетическо състезание? Да, истина е 07 март 2018 | 15:45 - Обновена 0 0 0 0 0



“Истина ли е това? Остров? Колко лудо. Разбира се, че искам да спечеля остров”, така световният шампион Йоханес Фетер (Германия) коментира приятната новина.



Той обаче няма да е единственият претендент за тази награда. Олимпийският шампион Томас Рьолер (Германия) и местната звезда Теро Питкамяки, носител на седем медала от големи първенства, също ще се появят в сектора за хвърляне на копие на 5 юни на турнира, който е част от веригата на IAAF World Challenge.



A post shared by Johannes Vetter (@johannes_vetter) on Feb 27, 2018 at 11:09am PST Фетер вече демонстрира отлична форма в началото на сезона, след като в края на февруари постигна 91.22 метра на състезание в Почефструм. “Разбира се, че ме мотивира. Още една добра причина да се състезавам в Турку”, каза Фетер.



Питкамяки, който спечели в Турку през 2014 и 2015 г., се надява да се завърне към победния си ход.

“Състезанието е тежко и с много добри хвърлячи. Повърността е отлична и с много добро сцепление. Резултатът на победителя със сигурност ще започва с 9. Ако нещата вървят добре за мен до лятото, възможно е да хвърля 90 метра. Бих искал да имам остров”, сподели Питкамяки.



A post shared by Thomas Röhler (@thomasroehler) on Mar 1, 2018 at 11:34am PST “Атмосферата в Турку е чудесна. Състезанието продължава да се развива с всяка година, а и повърхността е добра за копие. Определено съм съгласен с Теро, че ще е нужен резултат от 90 метра за победа това лято”, добави Рьолер.

