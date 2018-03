Зайче на "Плейбой" предлага утеха на Икарди (галерия)

Британският модел Ейприл Съмърс, която се превърна във фен номер 1 на Интер, предложи утеха на любимия си нападател. След като в последно време в италианските медии гърми новината, че половинката на Мауро Икарди – Уанда Нара, му е изневерила с неговия съотборник Брозович, състрадателната Ейприл предложи на рогоносеца да го утеши. Тя публикува в профила си в "Туитър" снимка по бански и написа недвусмислено: "Скъпи Икарди, ако тези зловещи слухове са истина, можеш да поплачеш на рамото ми, бейби".

Dear #icardi if such evil rumours are true , you can cry on my shoulder baby pic.twitter.com/4O5ATFxI3I