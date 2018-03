Англия Странният случай на Санчес Уот 07 март 2018 | 14:59 - Обновена 0 0 0 0 0



Най-новата спирка в кариерата му е в шестото ниво на местната футболна система - Нешънъл Лийг Саут. Уот играе за Хемел Хемпстед Таун, където отново е отдаден под наем, но от още по-нискоразряден клуб - полупрофесионалния Билърикей Таун, който е част от Истмиън лийг (регионална лига на Лондон).



Санчес влезе в новинарските емисии не с футболно изпълнение, а с объркване, което доведе до червен картон за него, който в последствие бе отменен. Някогашната надежда на Арсенал е бил попитан от съдията Дийн Хюлм как се казва, след като е получил жълт картон.

Red card: Sanchez Watt is sent off, presumably for dissent. — Hemel Hempstead Town (@hemelfc) March 6, 2018

“Уот”, отговорил футболистът, а след като съдията решил, че Уот му се подиграва и го пита “Какво?” (б.р. - What?, а фамилията му е Watt), директно го изгонил. Всъщност играчът на няколко пъти повторил собственото си име - “Уот, Уот, Уот”.

Former Arsenal player Sanchez Watt was shown a red card for dissent after the ref asked for his name...



He repeatedly replied correctly "Watt. Watt. Watt." which the ref interpreted as "What? What? What?".



The Red Card was then rescinded after the situation was explained... pic.twitter.com/XGXvNlJu5O — Football Transfer (@Footy_Transferr) March 7, 2018

Реферът все пак отменя червения картон след консултация с капитана на отбора Джордан Паркс, който му обяснил, че е станало неразбирателство. Хюлм поглежда назад към случката с усмивка и отчита, че “всички намират случилото се за смешно”.

SANCHEZ pic.twitter.com/z1qCWKWX8l — Hemel Hempstead Town (@hemelfc) March 7, 2018

Странният случай с червения картон на Санчес Уот със сигурност е едно от по-запомнящите се изпълнения в кариерата му. Редом с това, че веднъж е сменил самият Никлас Бендтнер в мач на Арсенал, както и с единствения му гол за лондонския тим - в дебютния му мач за първия отбор срещу



До момента Уот е играл в общо осем отбора, включително в Хершел Оулио Санчес Уот или просто Санчес Уот е продукт на детско-юношеската школа на Арсенал , но не успява да покаже необходимите качества, за да пробие в първия отбор на “топчиите”. 27-годишният атакуващ футболист има 3 мача 1 гол за четири сезона в представителния тим, а след поредица от наеми напуска родния си клуб и се впуска в авантюри в чужбина и по долните дивизии на английския футбол.Най-новата спирка в кариерата му е в шестото ниво на местната футболна система - Нешънъл Лийг Саут. Уот играе за Хемел Хемпстед Таун, където отново е отдаден под наем, но от още по-нискоразряден клуб - полупрофесионалния Билърикей Таун, който е част от Истмиън лийг (регионална лига на Лондон).Санчес влезе в новинарските емисии не с футболно изпълнение, а с объркване, което доведе до червен картон за него, който в последствие бе отменен. Някогашната надежда на Арсенал е бил попитан от съдията Дийн Хюлм как се казва, след като е получил жълт картон.“Уот”, отговорил футболистът, а след като съдията решил, че Уот му се подиграва и го пита “Какво?” (б.р. - What?, а фамилията му е Watt), директно го изгонил. Всъщност играчът на няколко пъти повторил собственото си име - “Уот, Уот, Уот”.Реферът все пак отменя червения картон след консултация с капитана на отбора Джордан Паркс, който му обяснил, че е станало неразбирателство. Хюлм поглежда назад към случката с усмивка и отчита, че “всички намират случилото се за смешно”.Странният случай с червения картон на Санчес Уот със сигурност е едно от по-запомнящите се изпълнения в кариерата му. Редом с това, че веднъж е сменил самият Никлас Бендтнер в мач на Арсенал, както и с единствения му гол за лондонския тим - в дебютния му мач за първия отбор срещу Уест Бромич Албиън през далечната 2009 година.До момента Уот е играл в общо осем отбора, включително в Лийдс Юнайтед , Керала Бластърс, където реализира 2 гола, както и Шефилд Уензди 0 0 0 0 0 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2750

1