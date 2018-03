Средата на ден 6: Рикардо с нов рекорд, проблеми за Макларън

На втория ден от вторите тестове (или общо шести) Даниел Рикардо постигна нов неофициален рекорд на "Каталуния". Пилотът на Ред Бул записа с гумите хиперсофт време от 1 минута 18,047 секунди, което е с почти с три десети по-бързо от топ обиколката на Фелипе Маса от 2008 г.

Вниманието, обаче, беше приковано отново към Макларън. След като Фернандо Алонсо започна силно и записа доста добро време с хиперсофт смесите, получи теч на масло и спря на пистата. Това принуди отбора да прибегне до смяна на двигателя, което съсипа обещаващия ден.

Мерцедес и Форс Индия също записаха топ времена с новия вид най-меки гуми. Възкръсването на индийския отбор беше впечатляващо, на фона на проблемите, които имаха предишните дни.

За Ферари по програма трябваше да кара Кими Райконен, но той беше заместен от Фетел по здравословни причини. Себастиан остана трети до обяд, но на болида му бяха само по-твърди, медиум гуми.

Ето и всички времена до 14:00, като днес обедна почивка няма да има:

1 Рикардо Ред Бул 1m18.047s 80 об.

2 Хамилтън Мерцедес 1m18.400s +0.353 78

3 Фетел Ферари 1m19.541s +1.494 66

4 Алонсо Макларън 1m19.856s +1.809 47

5 Сайнц Рено 1m20.042s +1.995 88

6 Грожан Хаас 1m20.237s +2.190 51

7 Строл Уилямс 1m20.349s +2.302 63

8 Окон Форс Индия 1m20.805s +2.758 56

9 Хартли Торо Росо 1m20.834s +2.787 53

10 Льоклер Заубер 1m21.110s +3.063 71

We're approaching the halfway point on day two and the Honey Badger is feeling it He's completed 75 laps so far with the top time of 1:18.357 #F1Testing pic.twitter.com/93ny7icZOg