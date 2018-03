НБА Ню Орлиънс с победа в Лос Анджелис 07 март 2018 | 11:24 0 0 0 1 0 .@Jrue_Holiday11 with a career-high 17 assists in the win! #DoItBIG pic.twitter.com/7ldXHfoAkE — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 7, 2018



Портланд победи със 111:87 като домакин Ню Йорк, а Деймиън Лилард се отличи с 37 точки, между които и осем тройки. СиДжей Макъклъм добави още 19 точки за тима на Блейзърс, заемащ трето място в Западната конференция. Енес Кантър се отличи с "дабъл-Дабъл" - 18 точки и 11 борби за състава на Никс. Гостите загубиха петия си последователен двубой от НБА. Антъни Дейвис отбеляза 41 точки за победата на Ню Орлиънс със 121:116 като гост срещу Лос Анджелис Клипърс. Отборът на Пеликанс спечели девети пореден успех в НБА, а Дейвис изравни рекорда си от четири тройки, отличавайки се и с 13 борби под кошовете. Тобиас Харис и Лу Уилямс вкараха по 27 точки за Клипърс.Портланд победи със 111:87 като домакин Ню Йорк, а Деймиън Лилард се отличи с 37 точки, между които и осем тройки. СиДжей Макъклъм добави още 19 точки за тима на Блейзърс, заемащ трето място в Западната конференция. Енес Кантър се отличи с "дабъл-Дабъл" - 18 точки и 11 борби за състава на Никс. Гостите загубиха петия си последователен двубой от НБА.

