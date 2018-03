Трябва да се намери решение Ферари да останат във Формула 1

Спортният директор Рос Браун е на мнение, че Формула 1 трябва да намери решение, което да задържи Ферари в спорта. Той е един от хората, които имат важна роля в оформянето на бъдещето на Ф1, и пак като такъв се надява Ферари да участва в него.

Скудерия миналата година реагира негативно на някои от основните предложения за промени и заплаши да напусне спорта. Спорните моменти включват развитието на двигателите и разпределението на финансите.

Рос Браун заяви пред Ауто Мотор унд Шпорт: "Те са много важни и аз ги нося в сърцето си. Работил съм за тях цели 10 години".

"Ферари са символ и аз се надявам, че ще намерим решение, което да работи добре за всички. Великият спорт е велик за всички и ние не искаме Ферари да напуснат".

На въпроса дали Скудерия заслужава "специално отношение", Браун отговори: "Спортът трябва да е справедлив към всички участници. Това включва и Ферари".

