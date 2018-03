ФИА тества нова система по рестарт на състезанията

ФИА направи няколко проби на нова система по рестарт на състезанията, която ще дебютира през сезон 2018. Това се случи след края на петия ден от зимните тестове, а доброволци бяха отборите на Мерцедес, Ферари, Ред Бул и Уилямс.

При новия вариант на рестарт, колата на сигурността ще се прибира в питлейна, но колите ще се подреждат на стартовата решетка за старт от място, а няма да рестартират в движение. Ако метеорологичните условия са лоши, ще се прилага летящ старт.

Пилотите ще бъдат информирани кой вид рестарт е избран по радиото, на дисплея на волана, както и с предупредителни светлини на пистата. Съобщението ще е съответно SS (standing start – старт от място) или RS (rolling start – летящ старт).

The @fia tested the new restart procedures at the end of the fifth day of #F1 pre-season testing at the @Circuitcat_eng. https://t.co/fGr5kbwHH8