Ясен е жребият на Григор Димитров в Индиън Уелс

По-нататък пътят на първата ни ракета може да се пресече с Кевин Андерсън или Ник Кирьос, а на полуфиналите е възможен сблъсък с водача в световната ранглиста Роджър Федерер. Grigor Dimitrov is on the top half of the draw with Federer. Here's his projected path to the #BNPPO18 title:

1R - Bye

2R - Verdasco or Pella

3R - Rublev (Fritz)

4R - Bautista Agut (Ramos-Vinolas)

QF - Anderson (Kyrgios)

SF - Federer (Thiem)

F - Cilic (Zverev/Del Potro/Djokovic) pic.twitter.com/T94LOnVcRY — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 6 март 2018 г. Григор никога не е стигал по-напред от трети кръг в Индиън Уелс. През миналия сезон той отпадна на същата фаза след драматична загуба от Джак Сок.



Федерер, който е шампион в надпреварата от 2017 година, също стартира от втория кръг, а първият му противник ще е един измежду Райън Харисън и Федерико Делбонис. Defending champ Roger Federer's potential path to the #BNPPO18

1R - Bye

2R - Harrison or Delbonis

3R - Krajinovic

4R - Fognini (Mannarino)

QF - Thiem (Berdych)

SF - Dimitrov (Anderson/Kyrgios)

F - Cilic (Del Potro/Djokovic) pic.twitter.com/U4bebbkxGu — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 6 март 2018 г. Петкратният победител в турнира Новак Джокович ще играе срещу квалификант във втория кръг, но след това почти сигурно ще срещне Кей Нишикори.



Вторият в схемата Марин Чилич най-вероятно ще започне участието си с мач срещу Виктор Троицки, а четвъртият Александър Зверев ще чака победителя от двойката Михаил Южни - Жоао Соуза.

@GrigorDimitrov G. Dimitrov - World brand for success, sporting

