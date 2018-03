НБА Кевин Лав призна за психически проблем 06 март 2018 | 17:08 0 0 0 1 7



I’ve never been comfortable sharing much about myself. I thought about mental health as someone else’s problem. I’ve realized I need to change that. https://t.co/355HcQw3Ei — Kevin Love (@kevinlove) March 6, 2018

През този сезон той има по 17.9 точки и 9.4 борби средно на мач. Крилото на Кливланд Кавалиърс Кевин Лав призна, че има психически проблеми, заради които е влязъл и в болница за кратко по-рано през този сезон, а в момента ходи на терапия. 29-годишният Лав призна в есе за The Players' Tribune, че е получил първата си паник атака на 5 ноември по време на мача на Кливланд с Атланта Хоукс. Лав разкрива, че е имал болки в корема и не му е достигал въздух."Появи се отникъде. Никога преди не ми се бе случвало такова нещо. Не знам дали случващото ми се тогава бе истинско. Но се оказа, че е такова. Наистина счупих ръката си и си изкълчих глезена. От този ден мисля по съвсем различен начин за психическото си здраве", написа Лав."Психическото здраве е нещо невидимо, но то засяга всяка една част от нас по един или друг начин. Това е част от живота, ни никога не знаеш през какво преминава човек", пише още бившият играч на Минесота. В момента Лав се възстановява от счупване на ръката, което претърпя в края на януари.През този сезон той има по 17.9 точки и 9.4 борби средно на мач.

