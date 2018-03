Вижте новия автомобил на рали шампиона Себастиан Льоб (снимки)

Веднага след успеха си на рали Дакар отборът Peugeot Total вече се цели в победа в напълно ново приключение - Световния рали крос шампионат на ФИА. За да отбележи първата си година в този впечатляващ и конкурентен спорт с включване на изцяло заводски автомобил, отборът на Peugeot Sport подготвя версия за 2018 година на Peugeot 208 WRX, който вече е показал огромен потенциал в рали кроса от първото си участие през 2014 година.

