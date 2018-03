Поканиха Дионтей Уайлдър да комeнтира мача Джошуа - Паркър

Дионтей Уайлдър отчаяно се нуждае от мач с Антъни Джошуа, но не за да обедини титлите в тежката категория на профи бокса, а за да прибере по-сериозен хонорар в сметката си.

Стана ясно, че американецът е прибрал едва 2,1 милиона долара за победата си над кубинеца Луис Ортис в Бруклин този уикенд, с която защити титлата на Световния боксов съвет (WBC). Успехът бе и сред най-трудните за Бронзовия бомбардировач – той стигна до нокаут едва в 10-ия рунд, а преди това съперникът, известен като Кинг Конг, го беше притиснал сериозно до въжетата.

Хонорарът на Ортис пък е блил още по-нисък – половин милион в зелено, но въпреки това е най-високият в кариерата на кубинеца. Уайлдър пък очаква значително по-сериозна сума, ако се добере до мач с Джошуа, който държи поясите на Световната боксова асоциация (WBA), Международната боксова федерация (IBF) и Международната боксова организация (IBO). Британецът обаче първо има обединителен мач с Джоузеф Паркър (Нова Зеландия), който е шампион на Световната боксова организация (WBO).

Боят е на 31 март в уелската столица Кардиф, а Sky Sports покани Уайлдър за коментатор.

„Вече се разбрахме и нямам търпение да дойда в Кардиф и да се видя с Джошуа – заяви Уайлдър. – Не сме се чували от ноември, а преди това правехме планове за голям мач. За мен няма значение кой ще победи, но пък всички искат да ме видят срещу Джошуа. Нека той не ми бяга повече.“