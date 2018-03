Моторни спортове Арестуваха НАСКАР пилот заради сексуален тормоз над дете 06 март 2018 | 15:56 - Обновена 0 0 0 1 0 Former NASCAR truck series driver Rick Crawford is accused of trying to arrange sex with a 12-year-old girl https://t.co/QWsz8dRAVY pic.twitter.com/ycs8wdhuto — New York Daily News (@NYDailyNews) March 4, 2018 Бившият НАСКАР пилот в категорията на камионите Рик Кроуфорд бе арестуван във Флорида по обвинения в опит за склоняване на 12-годишно момиче към проституция. Според обвиненията 59-годишният Кроуфорд е изпращал съобщения със сексуални послания и неприлични снимки на момичето. Състезателят се е опитал да си уреди среща на живо и да склони момичето да прави секс с него срещу пари. Девойката се е обърнала към баща си и полицията, откъдето правят капан на Крауфорд и го арестуват на предполагаемата среща, на която вместо момичето идва полиция. Позовавайки се на американски медии, органите на реда имат солидни доказателства срещу Кроуфорд. Former #NASCAR Truck series racer faces federal charge after being arrested in child sex sting. https://t.co/1yX1xkZhPj — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) March 5, 2018 Неговата състезателна кариера в НАСКАР започва през 1997 година до 2009-а. След новината в медиите много състезатели изразиха шока си в социалните мрежи.

Още по темата

0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 5207

1