Фетел най-бърз до обяд в Барселона, нови проблеми за Макларън

Пилотът на Ферари Себастиан Фетел записа най-добро време до средата на първия ден от втората серия предсезонни тестове на испанската писта "Каталуния". Четирикратният световен шампион направи 86 обиколки без проблеми с техниката, което е едно от най-важните неща в този етап от подготовката.

На другия полюс основно останаха от отбора на Макларън, които явно привличат проблемите като магнит. Въпреки прекратеното партньорство с Хонда и големите надежди спрямо новия доставчик на двигатели Рено, днес белгийският пилот Стофъл Вандоорн успя да направи едва седем обиколи заради техническа повреда. Преди това механиците на Макларън се бориха три часа с болида в бокса.

A quick rundown of this morning's scores on the board



It's close at the top!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/ppGNgRRv5K