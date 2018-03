Лека атлетика Уондърс и Шпанович са най-добрите атлети в Европа за февруари 06 март 2018 | 15:12 - Обновена 0 0 0 0 0



Your male European Athlete of the Month for February is Julien Wanders!



Wanders finished second in the Barcelona Half Marathon on 11 February, setting a European U23 and Swiss senior record of 60:09. #athleteofthemonth pic.twitter.com/J316zcGh6b — European Athletics (@EuroAthletics) March 6, 2018 Следващото състезание на Уондърс ще бъде на Световното първенство по полумаратон във Валенсия (Испания) на 24 март.



Your female European Athlete of the Month for February is Ivana Spanovic!



Spanovic was a winner on home soil at the Serbian Open Indoor Meeting in Belgrade where she set a world-lead of 6.93m to win the long jump. #athleteofthemonth pic.twitter.com/eKx3DdM7m5 — European Athletics (@EuroAthletics) March 6, 2018 Шпанович пристигна на Световното първенство в Бирмингам като водачка в световната ранглиста за сезона с 6.93 метра, след като постигна този резултат на Откритото първенство на Сърбия в Белград на 21 февруари. Тя спечели и турнира в Дюселдорф с 6.77 м и завърши трета на състезанията в Карлсруе и Глазгоу.

Швейцарецът Жулиен Уондърс и сръбкинята Ивана Шпанович бяха избрани за най-добри атлети в Европа за месец февруари. След като записа няколко победи в Европа през ноември и декември, Уондърс завърши втори на полумаратона в Барселона на 11 февруари. Той не само пободри рекорда на Швейцария на Тадесе Абрахам, но времето му от 60:09 минути е също и европейски рекорд до 23 години. Този резултат го нареди на шесто място в европейската ранглиста за всички времена след Мо Фара (59:22), Антонио Пинто (59:43), Сондре Нордстад Моен (59:48), Фабиан Ронкеро (59:52) и Калъм Хоукинс (60:00).Следващото състезание на Уондърс ще бъде на Световното първенство по полумаратон във Валенсия (Испания) на 24 март.Шпанович пристигна на Световното първенство в Бирмингам като водачка в световната ранглиста за сезона с 6.93 метра, след като постигна този резултат на Откритото първенство на Сърбия в Белград на 21 февруари. Тя спечели и турнира в Дюселдорф с 6.77 м и завърши трета на състезанията в Карлсруе и Глазгоу.

