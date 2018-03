Това ли е най-глупавият ММА боец? (ВИДЕО)

ММА боецът Андре Сукамтат бе определен за най-глупавият боец на всички времена. Определението дойде след двубоя с Шон О'Мейли, когато Сукамтат пропусна да се възползва от контузията в крака на съперника си и загуби по точки (6:12).



След края на срещата в социалните мрежи стана страшно, тъй като фенове и специалисти не спираха да се дивят на глупавата му постъпка да не свали опонента на пода и да приключи с победа.

O'Malley ROCKS Soukhamthath with a right hand and has his wobbly at the end of round 1!! @SugaSeanMMA #UFC222 pic.twitter.com/DGDOZZ1DZG