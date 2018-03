Авто Мания За първи път Volvo стана Кола на годината с XC40 06 март 2018 | 10:40 0 0 0 2 0



"Тази награда идва точно навреме за нас", заяви Хакан Самюелсън, президент и главен изпълнителен директор на Volvo Cars. "За първи път в историята си Volvo предлага три SUV модела. ХС40 ще бъде основен двигател за бъдещия ни растеж, осигурявайки ни стабилно място в най-бързо растящия сегмент на компактните SUV автомобили."



Първото място за ХС40 означава, че цялата SUV гама на Volvo е печелила престижното отличие Автомобил на годината, в Америка или Европа. През последните две години както най-големият SUV ХС90, така и средноразмерният ХС60, спечелиха титлата Автомобил на годината в Северна Америка в категорията SUV. Отличието Автомобил на годината 2018 в Европа не е първото за ХС40, след като беше обявен и за Автомобил на годината 2018 от престижното британско издание What Car?



ХС40 задава нови стандарти в сегмента от гледна точка на дизайн, свързаност и системи за безопасност. Тази комбинация се оказа изключително привлекателна за клиентите. Доказват го и първите поръчки на автомобила в Европа и САЩ, които надхвърлят 20 000 броя.



We’ve won first place with our XC40. Thrilled to have been awarded Car of the Year 2018: https://t.co/OUToZ3q7q0 #XC40CarOfTheYear pic.twitter.com/zpkLvZaixg — Volvo Cars (@volvocars) March 5, 2018

ХС40 е първият автомобил, изграден на новата платформа на Volvo CMA (Compact Modular Vehicle Architecture), която ще бъде в основата на всички бъдещи модели от серията 40, включително изцяло електрифицираните. Системите за безопасност и подпомагане на водача в новото Volvo XC40 включват функция за полуавтономно шофиране Pilot Assist, система за градска безопасност City Safety, система против напускане на пътното платно Run Off Road Protection and Mitigation, система за предупреждаване за опасност при маневриране назад с функция за прилагане на спирачките Cross Traffic Alert и 360-градусова камера за улесняване на паркирането.



ХС40 също предлага интелигентни интериорни решения за още по-функционално съхранение на вещите отстрани на вратите и под седалките, включително специално място за индуктивно зареждане на мобилни телефони, сгъваема закачалка за пликове с покупки и подвижен кош за отпадъци в централната козола. През 2017 г. шведската компания обяви стратегията си за електрификация на всеки нов Volvo модел от 2019 г. и в тази връзка на по-късен етап ХС40 ще се предлага както с хибриден, така и с изцяло електрически двигател.



"Ние имаме ясна стратегия за растеж, както и ангажимент за лидерство в сферата на автомобилната безопасност, свързаност и електрификация", допълни Хакан Самюелсън. "ХС40 отразява тази стратегия и съдейки по обратната връзка от нашите клиенти и от журито на конкурса Автомобил на годината, ние сме на прав път". Новото Volvo XC40 е големият победител в европейския конкурс Автомобил на годината 2018, в навечерието на Международното автомобилно изложение в Женева. Това е първата голяма награда за Volvo Cars в престижния конкурс."Тази награда идва точно навреме за нас", заяви Хакан Самюелсън, президент и главен изпълнителен директор на Volvo Cars. "За първи път в историята си Volvo предлага три SUV модела. ХС40 ще бъде основен двигател за бъдещия ни растеж, осигурявайки ни стабилно място в най-бързо растящия сегмент на компактните SUV автомобили."Първото място за ХС40 означава, че цялата SUV гама на Volvo е печелила престижното отличие Автомобил на годината, в Америка или Европа. През последните две години както най-големият SUV ХС90, така и средноразмерният ХС60, спечелиха титлата Автомобил на годината в Северна Америка в категорията SUV. Отличието Автомобил на годината 2018 в Европа не е първото за ХС40, след като беше обявен и за Автомобил на годината 2018 от престижното британско издание What Car?ХС40 задава нови стандарти в сегмента от гледна точка на дизайн, свързаност и системи за безопасност. Тази комбинация се оказа изключително привлекателна за клиентите. Доказват го и първите поръчки на автомобила в Европа и САЩ, които надхвърлят 20 000 броя.ХС40 е първият автомобил, изграден на новата платформа на Volvo CMA (Compact Modular Vehicle Architecture), която ще бъде в основата на всички бъдещи модели от серията 40, включително изцяло електрифицираните. Системите за безопасност и подпомагане на водача в новото Volvo XC40 включват функция за полуавтономно шофиране Pilot Assist, система за градска безопасност City Safety, система против напускане на пътното платно Run Off Road Protection and Mitigation, система за предупреждаване за опасност при маневриране назад с функция за прилагане на спирачките Cross Traffic Alert и 360-градусова камера за улесняване на паркирането.ХС40 също предлага интелигентни интериорни решения за още по-функционално съхранение на вещите отстрани на вратите и под седалките, включително специално място за индуктивно зареждане на мобилни телефони, сгъваема закачалка за пликове с покупки и подвижен кош за отпадъци в централната козола. През 2017 г. шведската компания обяви стратегията си за електрификация на всеки нов Volvo модел от 2019 г. и в тази връзка на по-късен етап ХС40 ще се предлага както с хибриден, така и с изцяло електрически двигател."Ние имаме ясна стратегия за растеж, както и ангажимент за лидерство в сферата на автомобилната безопасност, свързаност и електрификация", допълни Хакан Самюелсън. "ХС40 отразява тази стратегия и съдейки по обратната връзка от нашите клиенти и от журито на конкурса Автомобил на годината, ние сме на прав път".

Още по темата

0 0 0 2 0

1