Днес започва втората серия тестове във Ф1 на пистата "Каталуния"

Формула 1 се завръща след няколко дни пауза за финалния предсезонен тест на пистата "Каталуния". Всички отбори се надяват на по-добри метеорологични условия, за да наваксат пропуснатото от миналата седмица. Засега прогнозата е добра: минимален шанс за дъжд, слънчево време и температури до максимум 16 градуса.

Шампионите от Мерцедес ще поделят деня между двамата си пилоти, като Ботас ще вземе сутрешната сесия, а Хамилтън – следобедната. За Ферари цял ден ще върти Фетел.

По програма за Ред Бул трябваше да кара Даниел Рикардо, но тъй като той е болен, Макс Верстапен ще го замести. Ето и пълният списък:

Мерцедес – Ботас/Хамилтън

Ферари – Фетел

Ред Бул – Верстапен

Форс Индия – Перес

Уилямс – Сироткин/Строл

Торо Росо – Гасли

Хаас – Магнусен

Макларън – Вандоорн

Заубер - Ериксон

Welcome to the real Barcelona!!!

Test 2 wakes up! #F1Testing pic.twitter.com/fQzU8lzkzB