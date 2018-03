Тенис 10 неща, които да следим в Индиън Уелс 05 март 2018 | 20:05 0 0 0 2 1

It's almost time for the first #ATP World Tour Masters 1000 event of 2018! @rogerfederer seeks No. 6 at the @BNPPARIBASOPEN



Read Scouting Report https://t.co/iP1V1W7MRw pic.twitter.com/Vm8TPPooYv — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 5, 2018

Ето десетте най-любопитни опорни точки в Индиън Уелс:



1. Петкратният победител в “Мастърс”-а Роджър Федерер ще запази първата си позиция в световната ранглиста, ако стигне до полуфиналите тази година. В противен случай, дори без да участва в Индиън Уелс, Рафаел Надал ще се завърне на върха на 19 март за евентуално петия си престой начело на класацията на АТР, където засега е бил в продължение на общо 167 седмици.



2. Григор Димитров загуби в трети кръг от Джак Сок в трисетов сблъсък през 2017 година и има добри шансове не само да защити 45-те точки, но и да надгради актива си за световната ранглиста.



3. Може ли Новак Джокович да спечели шеста титла в Индиън Уелс? “Малката медицинска интервенция” на десния му лакът ще му позволи да се включи в основната схема на “Мастърс”-а, като той не е играл от 22 януари, когато отпадна на четвъртфиналите в Australian Open. Той е наравно на върха с Федерер по брой титли от Индиън Уелс от създаването на турнира през 1976 година досега.

Roberto Bautista Agut rises seven spots with the @DDFTennis title, his first @ATPWorldTour 500-level crown.



Latest ATP Rankings : https://t.co/d8fBmXl36s pic.twitter.com/dwWXYokQov — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 5, 2018

4. Марин Чилич стигна финал в две от последните три издания на “Големия шлем” и стигна трето място в световната ранглиста. Той е 16-ият играч от 25 юли 2005 година в топ 3 на класацията на АТР, а само четирима души през това време са били в топ 2 - т.нар. “Голяма четворка” Роджър Федерер, Рафаел Надал, Новак Джокович и Анди Мъри.



5. Хуан Мартин дел Потро и Кевин Андерсън се завърнаха в топ 10 през този сезон, а аржентинецът беше 1045-и преди завръщането си след три операции на китките през 2016-а. Андерсън се срина до 80-а позиция, след като бе в топ 10 през 2015 година.



6. Дел Потро е пълен с увереност след триумфа си в Мексико, където победи трима души от топ 8 и за първи път от Базел 2013 спечели турнир от сериите АТР500.

With the momentum of his first #ATP World Tour 500-level since 2013 Basel, @delpotrojuan is surging into a critical stretch



Read More https://t.co/rno2zG1xlP pic.twitter.com/3Wfgakh70o — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 5, 2018

7. Как ще се представят младите звезди Александър Зверев и Франсес Тиафо? Германецът е в топ 5, а Тиафо спечели титлата в Делрей Бийч на 25 февруари.



8. Четири от петте “уайлд кард” са раздадени на американци - Ернесто Ескобедо, Брадли Клан, Райли Опелка и Тенис Сандгрен, като другата е за Алекс де Минор, който игра финал в Сидни. Той, заедно с Ескобедо и Сандгрен дебютират в основната схема в Индиън Уелс.



9. Люка Пуй игра три финала през последните четири седмици и спечели петата титла в кариерата си в Монпелие на 11 февруари, като е на върховото за себе си 12-о място в света.



10. Тандемът в най-добра форма от началото на годината е Оливър Марак - Мате Павич, които имат 18 победи от 20 мача, а и спечелиха титлите в Доха, Оклънд и Australian Open. В схемата са още шампионите в Индиън Уелс от 2013 и 2014 година Боб и Майк Брайън, за които това ще е 20-о поредно участие. Първият тенис турнир от сериите “Мастърс” в Индиън Уелс започва квалификационната си фаза, а най-добрите в света при мъжете ще провеждат битките си на корта до 18 март. Григор Димитров е трети поставен в основната схема, като пред него са само шампионът Роджър Федерер и финалистът в Australian Open 2018 Марин Чилич.1. Петкратният победител в “Мастърс”-а Роджър Федерер ще запази първата си позиция в световната ранглиста, ако стигне до полуфиналите тази година. В противен случай, дори без да участва в Индиън Уелс, Рафаел Надал ще се завърне на върха на 19 март за евентуално петия си престой начело на класацията на АТР, където засега е бил в продължение на общо 167 седмици.2. Григор Димитров загуби в трети кръг от Джак Сок в трисетов сблъсък през 2017 година и има добри шансове не само да защити 45-те точки, но и да надгради актива си за световната ранглиста.3. Може ли Новак Джокович да спечели шеста титла в Индиън Уелс? “Малката медицинска интервенция” на десния му лакът ще му позволи да се включи в основната схема на “Мастърс”-а, като той не е играл от 22 януари, когато отпадна на четвъртфиналите в Australian Open. Той е наравно на върха с Федерер по брой титли от Индиън Уелс от създаването на турнира през 1976 година досега.4. Марин Чилич стигна финал в две от последните три издания на “Големия шлем” и стигна трето място в световната ранглиста. Той е 16-ият играч от 25 юли 2005 година в топ 3 на класацията на АТР, а само четирима души през това време са били в топ 2 - т.нар. “Голяма четворка” Роджър Федерер, Рафаел Надал, Новак Джокович и Анди Мъри.5. Хуан Мартин дел Потро и Кевин Андерсън се завърнаха в топ 10 през този сезон, а аржентинецът беше 1045-и преди завръщането си след три операции на китките през 2016-а. Андерсън се срина до 80-а позиция, след като бе в топ 10 през 2015 година.6. Дел Потро е пълен с увереност след триумфа си в Мексико, където победи трима души от топ 8 и за първи път от Базел 2013 спечели турнир от сериите АТР500.7. Как ще се представят младите звезди Александър Зверев и Франсес Тиафо? Германецът е в топ 5, а Тиафо спечели титлата в Делрей Бийч на 25 февруари.8. Четири от петте “уайлд кард” са раздадени на американци - Ернесто Ескобедо, Брадли Клан, Райли Опелка и Тенис Сандгрен, като другата е за Алекс де Минор, който игра финал в Сидни. Той, заедно с Ескобедо и Сандгрен дебютират в основната схема в Индиън Уелс.9. Люка Пуй игра три финала през последните четири седмици и спечели петата титла в кариерата си в Монпелие на 11 февруари, като е на върховото за себе си 12-о място в света.10. Тандемът в най-добра форма от началото на годината е Оливър Марак - Мате Павич, които имат 18 победи от 20 мача, а и спечелиха титлите в Доха, Оклънд и Australian Open. В схемата са още шампионите в Индиън Уелс от 2013 и 2014 година Боб и Майк Брайън, за които това ще е 20-о поредно участие.

Още по темата

0 0 0 2 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 3499 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1